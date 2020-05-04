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Победившая 6 смертельных болезней столетняя пациентка вылечилась от коронавируса
04.05.2020 21:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Жительница британского Шеффилда в возрасте 100 лет победила коронавирус и выписалась из больницы,
По информации источника, Роуз Хили за свою долгую жизнь победила семь смертельных заболеваний. Так, женщина смогла выздороветь от скарлатины, кори, коклюша, дифтерии, гриппа, перенесла два сердечных приступов и теперь победила COIVD-19.
Бабушку уже выписали из больницы, она полностью выздоровела после коронавируса.
Сообщается, что она чувствует себя хорошо. Всего в больнице женщина провела 18 дней.
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Жительница британского Шеффилда в возрасте 100 лет победила коронавирус и выписалась из больницы, сообщает Daily Mail. По информации источника, Роуз Хили за свою долгую...
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