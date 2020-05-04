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Победившая 6 смертельных болезней столетняя пациентка вылечилась от коронавируса

04.05.2020 21:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Победившая 6 смертельных болезней столетняя пациентка вылечилась от коронавируса

Жительница британского Шеффилда в возрасте 100 лет победила коронавирус и выписалась из больницы, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Роуз Хили за свою долгую жизнь победила семь смертельных заболеваний. Так, женщина смогла выздороветь от скарлатины, кори, коклюша, дифтерии, гриппа, перенесла два сердечных приступов и теперь победила COIVD-19.

Бабушку уже выписали из больницы, она полностью выздоровела после коронавируса.

Сообщается, что она чувствует себя хорошо. Всего в больнице женщина провела 18 дней.

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Жительница британского Шеффилда в возрасте 100 лет победила коронавирус и выписалась из больницы, сообщает Daily Mail. По информации источника, Роуз Хили за свою долгую...
 
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