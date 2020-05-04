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Жесткие меры карантина не отличаются эффективностью в борьбе с пандемией

04.05.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Жесткие меры карантина или, как принято говорить, "самоизоляции", увы, не отличаются эффективностью в борьбе с пандемией. К такому неутешительному выводу приходят эксперты, которые анализируют в том числе меры, принятые в России. 
Так, несмотря на остановку львиной доли секторов экономики и прекращение нормальной жизни в мегаполисах, пропускной режим и штрафы, накануне Россия вышла на печальное 6-е место в мире по числу выявленных носителей COVID-19. Обогнав Францию.
Впрочем, ситуация у нашего восточного союзника может быть гораздо хуже. Врачи и переболевшие бьют тревогу: во многих случаях проводимые тесты вовсе не показывают наличие вируса. А ведь именно на эту статистику опираются как власти России, так и международные наблюдатели. 
Комментарий "Панорамы".

Изолировать - не значит вылечить

И тем более не значит побороть шествие пандемии по огромным российским просторам. От Москвы до Владивостока. Об этом свидетельствуют и цифры, и главное - конкретные человеческие истории, которые прорываются через фильтр федеральных СМИ в блогах, трансляциях и популярных сегодня стримах.
Официальные данные по числу проведенных тестов на COVID-19 ставят Россию на одно из первых мест в мире. Им удалось выявить свыше 135 тысяч россиян с вирусом. Шестое место в мире, уже выше Франции, которую еще неделю назад в самой России ставили в антипример. 
В среднем плюс 10-11 тысяч новых подтвержденных диагнозов ежедневно. Даже эти цифры наглядно показывают неэффективность так называемой самоизоляции. Главный вопрос - насколько объективно они описываю ситуацию? 

Жесткие меры карантина не отличаются эффективностью в борьбе с пандемией


М. Шевченко: цифры в десятки раз больше! 

Как пример, история болезни московского правозащитника, журналиста и политика Максима Шевченко. Ни один из тестов не показал у него наличие вируса, а вылечили экс-члена двух общественных советов при президенте России именно от коронавирусной пневмонии. 

Максим Шевченко, журналист, правозащитник, глава фракции КПРФ в законодательном собрании Владимирской области: "Врачи мне поставили четкий диагноз - "коронавирусная пневмония, результат инфекции". Причем ни один тест не зарегистрировал у меня наличие этого вируса. Просто эти тесты они очень неэффективны - 50 на 50. Мне сказал профессор Аверьянов, один из ведущих пульмонологов России. Который помогал мне выкарабкиваться. 50 на 50. Я уверен, что цифры в десятки раз больше реально зараженных и заболевших. И очень много среди тех, кого мы называем гастарбайтерами. Я сам не очень люблю это слово, ну скажем так, огромные массы людей, которые плитку для Собянина перекладывают. Среди них распространение этой эпидемии огромное. Сами понимаете, никаких тестов в этой среде просто нет. Поэтому как они с помощью тестов хотят регистрировать пандемию? - это абсолютно ложный критерий". 

Строительный бизнес Москвы вне самоизоляции? 

Общие правила карантина, как оказывается, не для всех даже в Москве. Российские "Ведомости" сообщают, что мэрия столицы 6 мая возобновит 181 стройку, включая реновацию, коммерческое жилье и дороги. На этих объектах преимущественно трудятся как раз те самые выходцы из Средней Азии, которых часто не замечает ни статистика, ни, что страшнее, медицинская система. 
К сожалению, не утешают и цифры тяжелых и летальных случаев в России. Это уже оценка эффективности медицинской системы. Каждые сутки, увы, фиксируется около 70 смертельных исходов у COVID-позитивных пациентов. О тяжести ситуации мало сообщают в крупных федеральных СМИ. Но, судить можно по косвенным фактам. Так, несмотря на экстренную закупку машин скорой помощи и строительство временных госпиталей, мест в стационарах, похоже, не хватает даже в столице. 
Те же "Ведомости" сообщают, что для приема тяжелых пациентов мэрия Москвы готова использовать торговый комплекс, автоцентр и даже знаменитую ВДНХ. Так ВДНХ может стать выставкой народной трагедии после не просчитанной реформы советской еще системы здравоохранения и оптимизации, читай: закрытия больниц, санаториев и научных медицинских центров. Примерно так с горечью восприняли новость в комментариях. 

Жесткие меры карантина не отличаются эффективностью в борьбе с пандемией

Настораживает врачей и экспертов и рост агрессии у россиян, вызванный продолжительной изоляцией

Все чаще раздражение выплескивается в домашнее насилие, стычки с полицией при попытках нарушить карантин и с соседями, особенно теми, которые переехали за город из неблагополучных Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным психологов и из опыта южной Европы - Испании, Италии и Франции, у России остается совсем немного времени, чтобы доказать эффективность принятых мер и не допустить превращения изоляции в стихийные бунты - бессмысленные и беспощадные, как к собственному здоровью, так и к власти во всех ее проявлениях - от телевизора и местного полицейского до федерального уровня.

 
Теги: Новости
 
 
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Жесткие меры карантина или, как принято говорить, "самоизоляции", увы, не отличаются эффективностью в борьбе с пандемией. К такому неутешительному выводу приходят...
 
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