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В России умер генеральный конструктор РКК «Энергия». Ранее у него обнаружили коронавирус

05.05.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в московской больнице в Коммунарке, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

В России умер генеральный конструктор РКК «Энергия». Ранее у него обнаружили коронавирус
Фото: wikipedia.org

«В Академии наук большая потеря: в период пандемии коронавируса — в больнице в Коммунарке в ночь на вторник скончался выдающийся ученый, академик РАН Евгений Микрин. Он умер в расцвете сил, ему еще не было 65 лет. Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы. Он был генеральным конструктором НПО „Энергия“, отвечал за пилотируемую программу. Фактически мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом», — сказал он.

Академик РАН Владимир Фортов в свою очередь сообщил, что потерял близкого друга. «Евгений Микрин был в первую очередь великолепный специалист. Он очень точно чувствовал работу технических устройств, отвечал за управление, стыковку и запуск в пилотируемой космической программе. Это очень большая потеря», — сказал он.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.

«Подтверждаем», — сказали в РКК.

Евгений Микрин был одним из разработчиков «советского шаттла» — программы «Энергия-Буран», ставшей одним из наибольших успехов космонавтики СССР. Ранее у конструктора обнаружили коронавирус.

 
 
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Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в московской больнице в Коммунарке, сообщил ТАСС президент РАН Александр...
 
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