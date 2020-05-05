Источник материала: Tut.by

Минский фестиваль блогеров Vidak впервые пройдет онлайн. Его покажут сегодня в 17.00 на платформе VOKA.





Vidak — это и фестиваль блогеров, и в то же время развлекательно-образовательная площадка, где можно послушать лекции. В том числе от единственного в Беларуси официального партнера YouTube и TikTok — Mediacube network.

В этом году в стриме можно будет увидеть и услышать блогеров Никиту Удановского (2,7 млн подписчиков в TikTok) и Егорика (3,2 млн подписчиков в YouTube). Они расскажут, как снимают свои видео, и поделятся тем, как на самом деле добились успеха. В стриме также примет участие музыкант Мэвл , у которого возьмут небольшое интервью. А еще гомельчанин точно споет что-то из своих хитов.

Со стороны Mediacube network с лекцией выступит Елена Казючиц. Она расскажет, откуда вообще у блогеров берутся деньги, за что и как платит YouTube, на каких еще платформах можно заработать, если ты делаешь собственный контент.

Ведущими стрима станут Андрей Бонд и Павел Кислый.

Трансляция будет доступна только на VOKA в прямом эфире (бесплатно и без авторизации). Позже запись будет доступна в архиве.

Онлайн-фестиваль блогеров Vidak Где: трансляция доступна тут

Когда: 5 мая, 17.00

Сколько: бесплатно и без авторизации

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