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Минский фестиваль блогеров Vidak впервые пройдет онлайн

05.05.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский фестиваль блогеров Vidak впервые пройдет онлайн. Его покажут сегодня в 17.00 на платформе VOKA.


Vidak — это и фестиваль блогеров, и в то же время развлекательно-образовательная площадка, где можно послушать лекции. В том числе от единственного в Беларуси официального партнера YouTube и TikTok — Mediacube network.

В этом году в стриме можно будет увидеть и услышать блогеров Никиту Удановского (2,7 млн подписчиков в TikTok) и Егорика (3,2 млн подписчиков в YouTube). Они расскажут, как снимают свои видео, и поделятся тем, как на самом деле добились успеха. В стриме также примет участие музыкант Мэвл, у которого возьмут небольшое интервью. А еще гомельчанин точно споет что-то из своих хитов.

Со стороны Mediacube network с лекцией выступит Елена Казючиц. Она расскажет, откуда вообще у блогеров берутся деньги, за что и как платит YouTube, на каких еще платформах можно заработать, если ты делаешь собственный контент.

Ведущими стрима станут Андрей Бонд и Павел Кислый.

Трансляция будет доступна только на VOKA в прямом эфире (бесплатно и без авторизации). Позже запись будет доступна в архиве.

Онлайн-фестиваль блогеров Vidak

Где: трансляция доступна тут
Когда: 5 мая, 17.00
Сколько: бесплатно и без авторизации

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Теги: Минск
 
 
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Минский фестиваль блогеров Vidak впервые пройдет онлайн. Ведущими стрима станут Андрей Бонд и Павел Кислый, из блогеров участие примут Егорик и Никита Удановский.
 
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