|
Минский фестиваль блогеров Vidak впервые пройдет онлайн
05.05.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский
Vidak — это и фестиваль блогеров, и в то же время развлекательно-образовательная площадка, где можно послушать лекции. В том числе от единственного в Беларуси официального партнера YouTube и TikTok — Mediacube network.
В этом году в стриме можно будет увидеть и услышать блогеров Никиту Удановского (2,7 млн подписчиков в TikTok) и Егорика (3,2 млн подписчиков в YouTube). Они расскажут, как снимают свои видео, и поделятся тем, как на самом деле добились успеха. В стриме также примет участие
Со стороны Mediacube network с лекцией выступит Елена Казючиц. Она расскажет, откуда вообще у блогеров берутся деньги, за что и как платит YouTube, на каких еще платформах можно заработать, если ты делаешь собственный контент.
Ведущими стрима станут Андрей Бонд и Павел Кислый.
Трансляция будет доступна только на VOKA в прямом эфире (бесплатно и без авторизации). Позже запись будет доступна в архиве.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский фестиваль блогеров Vidak впервые пройдет онлайн. Ведущими стрима станут Андрей Бонд и Павел Кислый, из блогеров участие примут Егорик и Никита Удановский.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)