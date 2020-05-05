Лукашенко потроллил россиян и похвалил украинцев

"Еврорадио" . Звучит критика решения провести в Минске на День Победы парад. Лукашенко заявил, что на это надо реагировать адекватно, передает





"Вдруг возбудились, — говорил белорусский правитель. — Будто нет внутри России проблем. Вот надо обязательно против Беларуси. Против американцев... Критикуйте американцев! А-а, не по зубам! Китайцев покритикуйте за что-нибудь. Не по зубам. Турецкую Республику покритикуйте! Западноевропейские страны, где до сих пор гибнут по 160, по 180 человек каждые суткі. Нет, выбрали Беларусь! Мы выдержим!"





В тоже время Александр Лукашенко позитивно высказался об Украине. "От братьев-украинцев я не слышал негатива", — сказал он.



