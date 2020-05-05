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Лукашенко потроллил россиян и похвалил украинцев
05.05.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
5 мая во время общения с журналистами Александр Лукашенко возмутился, что в российских СМИ, в том числе и на телеканалах, продолжает появляться негативная информация о ситуации в Беларуси с коронавирусом.
Звучит критика решения провести в Минске на День Победы парад. Лукашенко заявил, что на это надо реагировать адекватно, передает
"Вдруг возбудились, — говорил белорусский правитель. — Будто нет внутри России проблем. Вот надо обязательно против Беларуси. Против американцев... Критикуйте американцев! А-а, не по зубам! Китайцев покритикуйте за что-нибудь. Не по зубам. Турецкую Республику покритикуйте! Западноевропейские страны, где до сих пор гибнут по 160, по 180 человек каждые суткі. Нет, выбрали Беларусь! Мы выдержим!"
В тоже время Александр Лукашенко позитивно высказался об Украине. "От братьев-украинцев я не слышал негатива", — сказал он.
Лукашенко собирался поговорить о негативе в российских СМИ с Владимиром Путиным. Российский президент позвонил в Минск во второй половине дня.
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5 мая во время общения с журналистами Александр Лукашенко возмутился, что в российских СМИ, в том числе и на телеканалах, продолжает появляться негативная...
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