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Александр Лукашенко: Не такой он уже и опасный этот вирус, как нам казалось это вначале

05.05.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

После ознакомления с экспозицией Александр Лукашенко пообщался с журналистами.

Александр Лукашенко: Не такой он уже и опасный этот вирус, как нам казалось это вначале

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо, я вам давно говорил, жить той жизнью, которой мы жили, предостерегаясь, не лезть на рожон. Береженого Бог бережет. Не такой он уже и опасный этот вирус, как нам казалось это вначале. Вот идешь мимо по улице, дохнул на человека – и человек упал. Да нет! Чтобы заразиться этим вирусом, надо еще какой контакт. Это мы сейчас уже из опыта видим. Притом я не успокаиваю никого, разные бывают случаи.

Если ты где-то занимаешься в школе, в одном классе и так далее – ну и занимайтесь! Вы уже притерлись, эти ученики, друг к другу. И ходите в эту школу. Не надо их на каникулы отпускать, чтобы они разъехались по деревням или куда-то влезли.

Александр Лукашенко: Не такой он уже и опасный этот вирус, как нам казалось это вначале

Так ладно, ученики – это не опасно. У нас нет гибели (тьфу-тьфу, слава богу, детей). Они же очень хорошие разносчики этого вируса. Поехал к дедушке, к бабушке и привез им подарок.

Президент Беларуси о коронавирусе: «Дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею»

Поэтому люди наши в этом отношении (есть у меня небольшие претензии, но только небольшие – об этом мы потом скажем) молодцы. Куда надо сходить – сходят: в магазин, в аптеку, на работу, на учебу. Пришли, дома туда-сюда, отдохнули, подышали свежим воздухом, легли спать. Старики – те вообще, ну просто красавцы. И мы никого не травили. Мы им просто сказали, во что это может вылиться. Поэтому вот наш стиль, наша система борьбы с коронавирусом.

Я же когда-то вам намекал, еще полтора месяца назад: кому-то это надо. Кому? Знаем, уже разборки начались между сильными мира сего.  

Александр Лукашенко: Не такой он уже и опасный этот вирус, как нам казалось это вначале

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Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил...
 
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