Американский парадокс: большинство за Байдена, но верят в победу Трампа









На днях мировую прессу обошло сообщение, что по данным Gallup рейтинг Дональда Трампа резко пошел вверх и достиг 49 процентов. Но говорить о том, что большинство американцев вдруг поверило в таланты президента и в его умение бороться с коронавирусом преждевременно. Ваш автор провел сравнение результатов полутора десятков социологических центров и выяснил, что все они, за исключением Gallup, привержены цифрам, которые были и месяц и два назад - рейтинг Трампа составляет 43-44 процента. Влиятельный центр Rasmussen, которые провел исследование в начале мая, вообще определил его в 41 процент.





Газета The Washington Post сообщает, что Трамп сильно недоволен итогами пулов и считает, что советники дают ему непроверенную информацию, а СМИ как всегда врут. Но тем не менее разные источники подтверждают, что кандидат от демократов Джозеф Байден опережает Трампа на 6 процентов - 45 против 39. А самое неприятное для президента в том, что это опережение соперника фиксируется в таких ключевых штатах, как Флорида, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, которые и дали Трампу победу на выборах 2016 года.





Парадокс заключается в том, что 55 процентов американцев при этом считают, что на выборах победит Трамп.





Социологи дают этому простое объяснение - победителем становится тот, кто громче кричит, кто постоянно на виду нации. Трамп вездесущ - он не сходит с экранов телеканалов, правда, в последнее время советники подсказали ему изменить тактику. И вместо набивших оскомину вечерних брифингов в Белом доме ему следует менять место общения с прессой. Вот Трамп и провел конференцию с представителями дружественного телеканала Fox в вашингтонском мемориале президента Линкольна, на фоне гигантского памятника уважаемому в США лидеру прошлого. Недружественная пресса обвинила Трампа в нескромности, справедливо заметив, что Авраам Линкольн и Дональд Трамп - абсолютно разные личности по своим моральным качествам.





В моменты раздражительности Трамп в разы увеличивает количество твиттов. Телекомпания CNN проанализировал самые распространенные темы на этой неделе. Это: «результаты опросов общественного мнения сфальсифицированы», «газеты и телеканалы - марионетки Китая», «лечение коронавируса хуже, чем сам вирус», «вакцина появится до конца года - успокойтесь». В этот список в последние сутки добавилась еще одна тема. Накануне бывший президент Джордж Буш-младший в условиях кризиса призвал нацию к единству на двухпартийной основе. «Ха, - ответил ему Трамп, - а где же ты был во время процесса импичмента против меня, позорного судилища, устроенного демократами? Что-то я тебя там не видел».





Что может в этих условиях тотальной пропаганды и постоянного присутствия на национальной сцене противопоставить Трампу Джо Байден, сидящий в подвале своего дома в штате Делавер? Он должен повысить уровень онлайнового общения с соотечественниками, считает издание Politico. Но как это сделать 77-летнему человеку, который совершенно не привык к интерактивным видеоконференциям и который просит помощи у своей внучки, чтобы разобраться с мобильным телефоном? В то время как на Трампа работает гигантская государственная машина, в «цифровой» команде Байдена всего 25 человек.





Аналитики полагают, что большинство американцев особенно старшего поколения страшно устало от мракобесия и агрессивности Трампа и готово проголосовать за спокойного и предсказуемого Байдена, который является «хоть и истоптанным, но любимым ботинком».









Но, вероятно, этого мало для победы. И ключевым вопросом становится выбор running mate - того, кто Байден возьмет себе в напарники по избирательной кампании и кто в случае победы станет вице-президентом страны. Haqqin.az уже сообщал, что Байден склоняется к тому, чтобы предложить эту почетную миссию женщине.





В нынешних условиях этот выбор приобретает особое значение. И сам кандидат, и его окружение предполагают, что Джо Байден станет президентом лишь одного срока, возраст просто не позволит ему править 8 лет. И тогда избранная им дама может стать или президентом, если ее босс сойдет с дистанции еще на первом сроке, или попытаться выставить свою кандидатуру на выборах 2024 года.





А в последнее время появился еще один стимул к избранию женщины. Она может взять на себя решающую роль в отражении обвинения в харассменте со стороны Тары Рид, о котором уже сообщало наше издание. Байден категорически отверг обвинение в том, что почти три десятилетия назад он домогался этой тогда еще молодой женщины в коридоре сенатского офиса в Вашингтоне. Он заявил: проверьте все жалобы и кляузы того времени, которые сейчас находятся в Национальном архиве и вы там не найдете ничего.





Обвинения Рид пока не стали для Байдена трагедией. Но, как говорится, душок остался. Вот и станет его напарница щитом для кандидата. Кто ею может быть? Многие советуют Байдену избрать на эту роль сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, которая была его соперницей на праймериз. Мол, таким образом бывший вице-президент привлечет на свою сторону значительную часть левого электората, интересы которого представляет Уоррен. Другие, напротив, убеждают его в том, что выбор должен пасть на более центристскую фигуру, как, например, Эми Клобушар - также сенаторшу и участницу избирательной кампании. Но есть и еще одна сильная фигура, которую держит в поле своего зрения Байден.





Это Сьюзан Райс, занимавшая в команде Барака Обамы высокий пост советника по национальной безопасности. Она никогда не занимала выборных постов, но отлично ориентируется в силу опыта в государственных делах. К тому же, избрав темнокожую Райс, Байден только усилит и без того достаточно прочные позиции среди афро-американцев.



