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Павел Усов: Тихая революция

06.05.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нужно сказать, что в Беларуси сложилась уникальная ситуация, когда граждане ничего не делая, могут проявить свою волю и желание перемен. С минимальной для себя угрозой могут подорвать идеологическую сплоченность системы благодаря Тихой Революции.

Павел Усов: Тихая революция
На протяжении десятка лет  гражданская оппозиция прикладывала огромные усилия для того, чтобы мобилизировать население на уличный протест, на площадь. Понятно, что в  борьбе с диктатурой открытый массовый протест является единственным  средством для принуждения власти к переменам.

Сейчас же мы имеем Парад и коронавирус, имеем неадекватные, раздражающие действия Лукашенко, рост недовольства.

В  этих условиях, все что нужно сделать гражданам — не участвовать в этом  безумном действе, в Параде. И вот это НЕУЧАСТИЕ должно было бы стать  демонстрацией неповиновения, недоверия нынешнему режиму. Да! Именно  пустые улицы, площади, трибуны, именно не выход на улицу мог бы стать  политическим ударом по режиму — ТИХОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ. Никаких демонстраций,  флагов, лозунгов "долой", столкновений с милицией, задержаний только  тишина. Нет - это не свергнет режим в тот же момент, но покажет его полное  банкротство, произойдет идейный, политический крах. Это будет конец Лукашенко.

На самом деле Парад в условиях эпидемии нечто большее, чем идеологическое мероприятие. Это станет демонстрацией сил: системы и  общества. Если, несмотря на очевидные риски для населения, режим будет в  состоянии организовать и собрать массы, то это будет показателем его  эффективности, жизнеспособности. В свою очередь, если массы, несмотря на  риски, (добровольно или по принуждению) примут участие в Параде это  станет демонстрацией собственного бессилия, показателем высокого уровня  страха или глупости, верности и покорности системе.

Это станет  приговором для общества, для перемен, для гражданской оппозиции.  Последняя еще раз проявит неспособность повлиять на людей и  противостоять власти в безобидной ситуации. 

Успешный Парад в  условиях эпидемии станет очередным торжеством Лукашенко, элегантной  победой авторитаризма. После этого, можно будет на долгие годы забыть о  возможностях добиться политических изменений.

А ведь нужно так мало, единственный случай в истории, 9 мая 2020 года остаться дома.

Тихая революция.
 
 
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Нужно сказать, что в Беларуси сложилась уникальная ситуация, когда граждане ничего не делая, могут проявить свою волю и желание перемен. С минимальной для себя...
 
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