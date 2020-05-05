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Павел Усов: Тихая революция
06.05.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Нужно сказать, что в Беларуси сложилась уникальная ситуация, когда граждане ничего не делая, могут проявить свою волю и желание перемен. С минимальной для себя угрозой могут подорвать идеологическую сплоченность системы благодаря Тихой Революции.
На протяжении десятка лет гражданская оппозиция прикладывала огромные усилия для того, чтобы мобилизировать население на уличный протест, на площадь. Понятно, что в борьбе с диктатурой открытый массовый протест является единственным средством для принуждения власти к переменам.
Сейчас же мы имеем Парад и коронавирус, имеем неадекватные, раздражающие действия Лукашенко, рост недовольства.
В этих условиях, все что нужно сделать гражданам — не участвовать в этом безумном действе, в Параде. И вот это НЕУЧАСТИЕ должно было бы стать демонстрацией неповиновения, недоверия нынешнему режиму. Да! Именно пустые улицы, площади, трибуны, именно не выход на улицу мог бы стать политическим ударом по режиму — ТИХОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ. Никаких демонстраций, флагов, лозунгов "долой", столкновений с милицией, задержаний только тишина. Нет - это не свергнет режим в тот же момент, но покажет его полное банкротство, произойдет идейный, политический крах. Это будет конец Лукашенко.
На самом деле Парад в условиях эпидемии нечто большее, чем идеологическое мероприятие. Это станет демонстрацией сил: системы и общества. Если, несмотря на очевидные риски для населения, режим будет в состоянии организовать и собрать массы, то это будет показателем его эффективности, жизнеспособности. В свою очередь, если массы, несмотря на риски, (добровольно или по принуждению) примут участие в Параде это станет демонстрацией собственного бессилия, показателем высокого уровня страха или глупости, верности и покорности системе.
Это станет приговором для общества, для перемен, для гражданской оппозиции. Последняя еще раз проявит неспособность повлиять на людей и противостоять власти в безобидной ситуации.
Успешный Парад в условиях эпидемии станет очередным торжеством Лукашенко, элегантной победой авторитаризма. После этого, можно будет на долгие годы забыть о возможностях добиться политических изменений.
А ведь нужно так мало, единственный случай в истории, 9 мая 2020 года остаться дома.
Тихая революция.
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Нужно сказать, что в Беларуси сложилась уникальная ситуация, когда граждане ничего не делая, могут проявить свою волю и желание перемен. С минимальной для себя...
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