Павел Усов: Тихая революция

На протяжении десятка лет гражданская оппозиция прикладывала огромные усилия для того, чтобы мобилизировать население на уличный протест, на площадь. Понятно, что в борьбе с диктатурой открытый массовый протест является единственным средством для принуждения власти к переменам.





Сейчас же мы имеем Парад и коронавирус, имеем неадекватные, раздражающие действия Лукашенко, рост недовольства.





В этих условиях, все что нужно сделать гражданам — не участвовать в этом безумном действе, в Параде. И вот это НЕУЧАСТИЕ должно было бы стать демонстрацией неповиновения, недоверия нынешнему режиму. Да! Именно пустые улицы, площади, трибуны, именно не выход на улицу мог бы стать политическим ударом по режиму — ТИХОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ. Никаких демонстраций, флагов, лозунгов "долой", столкновений с милицией, задержаний только тишина. Нет - это не свергнет режим в тот же момент, но покажет его полное банкротство, произойдет идейный, политический крах. Это будет конец Лукашенко.





На самом деле Парад в условиях эпидемии нечто большее, чем идеологическое мероприятие. Это станет демонстрацией сил: системы и общества. Если, несмотря на очевидные риски для населения, режим будет в состоянии организовать и собрать массы, то это будет показателем его эффективности, жизнеспособности. В свою очередь, если массы, несмотря на риски, (добровольно или по принуждению) примут участие в Параде это станет демонстрацией собственного бессилия, показателем высокого уровня страха или глупости, верности и покорности системе.





Это станет приговором для общества, для перемен, для гражданской оппозиции. Последняя еще раз проявит неспособность повлиять на людей и противостоять власти в безобидной ситуации.





Успешный Парад в условиях эпидемии станет очередным торжеством Лукашенко, элегантной победой авторитаризма. После этого, можно будет на долгие годы забыть о возможностях добиться политических изменений.





А ведь нужно так мало, единственный случай в истории, 9 мая 2020 года остаться дома.





Тихая революция.