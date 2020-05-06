Глинская: Беларусь занимает второе место в СНГ и 37-е в мире по количеству проведенных тестов

Источник материала: Tut.by

Главное не то, сколько тестов сделано, а главное — среди кого. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.



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— Мы находимся на втором месте среди стран СНГ, после Российской Федерации, по количеству проведенных тестов. Если брать по миру — то занимаем 37-ое место. Это с одной стороны очень хорошо, но цифра без анализа нам будет мало что говорить, — рассказала Ирина Глинская.

Она отметила, что в Беларуси все же идет о целенаправленном обследовании тех контингентов, у которых риск диагностики заболевания выше.

— Это контакты первого уровня, это лица с пневмониями, это другие группы. То есть у нас четкая, последовательная тактика лабораторной диагностики. Целенаправленная тактика позволяет выявить максимальное количество случаев и, самое главное, провести необходимые мероприятия, препятствующие дальнейшему распространению заболевания, — отметила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Напомним, 5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь на данном этапе занимает второе место в мире по количеству проведенных тестов — 22,5 тыс. на 1 млн населения. На первом месте — Россия и 29,5 тыс. тестов на 1 млн человек, на третьем — США с 22 тысячами тестов на 1 млн населения. Меньше, чем в Беларуси, по словам президента, делают тестов в Казахстане (16 тысяч на 1 миллион), Азербайджане (15,5 тысячи), Польше (10 тысяч), Узбекистане (9,7 тысячи), Кыргызстане (8 тысяч), Армении (8,5 тысячи), Молдове (5 тысяч), Грузии (3,9 тысячи), Украине (3,78 тысячи).

Однако, по данным Worldometer, справочного сайта, который предоставляет счетчики и статистику в реальном времени по различным темам, в том числе и по коронавирусу, Беларусь в плане тестирования на 1 млн населения находится не на втором месте в мире . Среди стран, где население более одного миллиона, мы занимаем по тестированию на 1 млн человек 28-е место. На первом месте — ОАЭ и около 121,3 тысячи тестов на 1 млн населения. У России этот показатель около 30,5 тысячи на 1 млн, у США — около 22,5 тысячи на 1 млн, у Беларуси примерно 22,4 тысячи на 1 млн человек.