Глинская: Где-то через месяц мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 мая упомянул о том, что «с поразительной точностью» сбывается прогноз, данный ранее белорусскими специалистами. Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» о том, как формировался прогноз, и когда Беларусь выйдет на плато по количеству зараженных коронавирусом.



Иоина Глинская. Скриншот видео телеканала «Беларусь 1»

— Мы сделали этот прогноз. Учитывалась эпидемиологическая модель, участвовали в ее разработке разные специалисты. Потому что этот вопрос находится на стыке специальностей — в сфере работы эпидемиологов, вирусологов, инфекционистов. Учитывались совершенно разные параметры: средний инкубационный период коронавируса, различные модели, как может развиваться ситуация. Безусловно, учитывали и какие-то определенные социальные особенности, понимая, что в те же выходные дни рекомендации Минздрава по социальному дистанцированию население не так четко соблюдает, как в рабочие дни. Прогноз с момента его создания время почти в полной мере оправдывается. Но, может быть, только в последние недельку-полторы у нас в сравнении с прогнозом чуть-чуть появился сдвиг на один день. Те меры, которые мы сегодня принимаем, они достаточно эффективны. Они работают и позволяют нам не допустить лавинообразного роста, — прокомментировала Ирина Глинская.

У заместителя главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья также поинтересовались, приведя в пример Витебскую область , когда Беларусь выйдет на «то самое плато» по количеству зараженных коронавирусом и цифры начнут снижаться.

— Сейчас мы имеем снижение заболеваемости по этому региону (Витебской области — Прим. TUT.BY). Полагаем, что где-то через месяц, возможно, даже к концу этого месяца, мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости, и тогда уже можно будет говорить о каких-то последующих прогнозах, — рассказала Ирина Глинская.

Какие были прогнозы?

Напомним, что 5 мая при общении с журналистами президент Беларуси Александр Лукашенко отметил , что «с поразительной точностью» сбывается прогноз, данный ранее белорусскими специалистами. О каком именно прогнозе идет речь, какие там указаны показатели, президент не уточнил.

Ранее министр здравоохранения Владимир Караник заявлял, что пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.

14 апреля во время онлайн-стрима заместитель министра здравоохранения Елена Богдан заявила, что ситуация с приростом 300−400 новых случаев сохранится на протяжении двух-трех недель. Этот прогноз не оправдался: в последующем рост заболеваемости не оставался на одном уровне, а постоянно увеличивался. Во второй половине месяца ежедневно фиксировалось больше 400, 500, 700, 800 и 900 новых пациентов с коронавирусом. Максимальный суточный прирост был зафиксирован 29 апреля — тогда было выявлено 973 новых случаев заражения коронавирусом.

Главный санитарный врач страны Наталья Жукова 19 апреля высказала предположение , что заболеваемость через несколько недель «во всяком случае стабилизируется либо начнет снижаться». Заведующий отделением Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом на двадцатые числа мая, после этого эпидемия пойдет на спад.

По последним данным на 5 мая, всего в Беларуси зарегистрированы 18 350 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост со вчерашнего дня — 861 новый случай. Выздоровел и выписан 3771 пациент. С начала вспышки в Беларуси умерли 107 пациентов (плюс четыре за последние сутки).