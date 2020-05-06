|
Глинская: Где-то через месяц мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19
06.05.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 мая упомянул о том, что «с поразительной точностью» сбывается прогноз, данный ранее белорусскими специалистами. Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская рассказала в эфире телеканала
— Мы сделали этот прогноз. Учитывалась эпидемиологическая модель, участвовали в ее разработке разные специалисты. Потому что этот вопрос находится на стыке специальностей — в сфере работы эпидемиологов, вирусологов, инфекционистов. Учитывались совершенно разные параметры: средний инкубационный период коронавируса, различные модели, как может развиваться ситуация. Безусловно, учитывали и какие-то определенные социальные особенности, понимая, что в те же выходные дни рекомендации Минздрава по социальному дистанцированию население не так четко соблюдает, как в рабочие дни. Прогноз с момента его создания время почти в полной мере оправдывается. Но, может быть, только в последние недельку-полторы у нас в сравнении с прогнозом чуть-чуть появился сдвиг на один день. Те меры, которые мы сегодня принимаем, они достаточно эффективны. Они работают и позволяют нам не допустить лавинообразного роста, — прокомментировала Ирина Глинская.
У заместителя главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья также поинтересовались, приведя в пример
— Сейчас мы имеем снижение заболеваемости по этому региону (Витебской области — Прим. TUT.BY). Полагаем, что где-то через месяц, возможно, даже к концу этого месяца, мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости, и тогда уже можно будет говорить о каких-то последующих прогнозах, — рассказала Ирина Глинская.
Какие были прогнозы?
Напомним, что 5 мая при общении с журналистами президент Беларуси Александр Лукашенко
Ранее министр здравоохранения Владимир Караник заявлял, что пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.
14 апреля
Главный санитарный врач страны Наталья Жукова 19 апреля
По последним данным на 5 мая, всего в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» о...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)