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Учёные Израиля заявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса

06.05.2020 09:24 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Израиля. В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США разработали тест, который позволяет выявить коронавирус в течение суток после заражения

Ученые обнаружили антитела, которые атакуют коронавирус в организме зараженного человека и могут его нейтрализовать.

Учёные Израиля заявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса

Учёные Израиля заявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса

Успешные исследования помогут в создании препарата от коронавирусной инфекции. В ближайшее время соответствующий патент намерены зарегистрировать, после чего планируется начать массовое производство нового лекарства.

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Новости Израиля. В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В США разработали тест, который позволяет...
 
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