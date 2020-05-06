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Учёные Израиля заявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса
06.05.2020 09:24 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Израиля. В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ученые обнаружили антитела, которые атакуют коронавирус в организме зараженного человека и могут его нейтрализовать.
Успешные исследования помогут в создании препарата от коронавирусной инфекции. В ближайшее время соответствующий патент намерены зарегистрировать, после чего планируется начать массовое производство нового лекарства.
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Новости Израиля. В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В США разработали тест, который позволяет...
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