Учёные Израиля заявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса

Источник материала: СТВ

Новости Израиля. В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США разработали тест, который позволяет выявить коронавирус в течение суток после заражения

Ученые обнаружили антитела, которые атакуют коронавирус в организме зараженного человека и могут его нейтрализовать.









Успешные исследования помогут в создании препарата от коронавирусной инфекции. В ближайшее время соответствующий патент намерены зарегистрировать, после чего планируется начать массовое производство нового лекарства.