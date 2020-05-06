Бесплатные карточки с доставкой на дом. В каких банках можно их заказать

Источник материала: Tut.by

Коронавирус приучил многих из нас выходить из дома только по самым важным делам — в магазин, на прогулку или чтобы вынести мусор. Банк — точно не то место, куда хочется сейчас выбираться. Благо, многие оплаты можно произвести дистанционно. А если нужна новая карта? FINANCE.TUT.BY решили выяснить, какие банки могут доставить на дом полностью бесплатный «пластик».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Название банка и карты Описание Срок изготовления, доставки Белгазпромбанк, Mastercard Standard или Visa Rewards Cashalot Mastercard можно оформить в любой из четырех валют (BYN, USD, EUR, RUB). Есть возможность открытия кредитной линии на выгодных условиях на срок до 3-х лет. Срок действия — до 5 лет, онлайн оформление (в приложении или интернет-банке) и доставка почтой в течение 5−7 дней. По Cashalot предусмотрен кэшбек в партнерской сети (более 5000 магазинов в разных категориях) от 2%, в остальных — 1%. Например, в 21vek.by, Гиппо и Белмаркете — 2.5%, в магазине органической косметики biogarden.by — 7%, в сети пиццерий «Папа Джонс» — 3%, магазине немецкой обуви Caprice — 4%, в медцентре «Томография» — 5%. Идея Банк, Visa Classic «Дрожжи» Начисление 3% на остаток денежных средств на счете. Можно заказать свой дизайн карты. Срок действия — 3 года. Неименная карта выдается сразу, именная изготавливается 7 рабочих дней, доставка занимает 3−5 дней. РРБ-Банк, Visa Classic Rewards «Карта желаний» Выпускается только в белорусских рублях. Кэшбек 2% на АЗС в любой точке и 1.5% за остальные операции (исключения связаны с переводом с карты на карту, пополнением кошельков и карт других банков и т.д.). Также действуют специальные предложения от магазинов-партнеров. — 13 бел. рублей Срок действия — 3 года. Оформить можно в интернет-банке или приложении, но доставка будет платная, в любую точку по Беларуси — 13 BYN. Изготавливается карта 3−5 дней по Минску и до 10 дней в остальных городах.

Название банка и карты Описание Срок изготовления, доставки Белгазпромбанк, Mastercard Standard или Visa Rewards Cashalot Mastercard можно оформить в любой из четырех валют (BYN, USD, EUR, RUB). Есть возможность открытия кредитной линии на выгодных условиях на срок до 3-х лет. Срок действия — до 5 лет, онлайн оформление (в приложении или интернет-банке) и доставка почтой в течение 5−7 дней. По Cashalot предусмотрен кэшбек в партнерской сети (более 5000 магазинов в разных категориях) от 2%, в остальных — 1%. Например, в 21vek.by, Гиппо и Белмаркете — 2.5%, в магазине органической косметики biogarden.by — 7%, в сети пиццерий «Папа Джонс» — 3%, магазине немецкой обуви Caprice — 4%, в медцентре «Томография» — 5%. Идея Банк, Visa Classic «Дрожжи» Начисление 3% на остаток денежных средств на счете. Можно заказать свой дизайн карты. Срок действия — 3 года. Неименная карта выдается сразу, именная изготавливается 7 рабочих дней, доставка занимает 3−5 дней. РРБ-Банк, Visa Classic Rewards «Карта желаний» Выпускается только в белорусских рублях. Кэшбек 2% на АЗС в любой точке и 1.5% за остальные операции (исключения связаны с переводом с карты на карту, пополнением кошельков и карт других банков и т.д.). Также действуют специальные предложения от магазинов-партнеров. — 13 бел. рублей Срок действия — 3 года. Оформить можно в интернет-банке или приложении, но доставка будет платная, в любую точку по Беларуси — 13 BYN. Изготавливается карта 3−5 дней по Минску и до 10 дней в остальных городах.

Помимо карт, указанных в таблице, и другие банки выпускают бесплатный «пластик», но за ним придется идти в банк, это:

Банк Дабрабыт, Visa Gold «Матуля»

Беларусбанк, БЕЛКАРТ с микропроцессором

Статусбанк, Mastercard World «Статускарта»

Белорусский народный банк, Visa Classic Maxima Debit (в рамках акции)

Цептер Банк, БЕЛКАРТ СТАНДАРТ

Также есть карты, у которых бесплатный выпуск, но обслуживание либо платное, либо при соблюдении определенных условий (например, сумма безналичных операций в месяц) — бесплатное. Так, Банк БелВЭБ предлагает до 31 мая через мобильное приложение оформить MasterCard World «Дива» бесплатно на год. Предусмотрена доставка на дом. За 2-й и 3-й годы обслуживания — 2 BYN ежемесячно. При расчете на сумму более 500 руб. в месяц плата не взимается.

Если вам нужна карта только для расчетов в интернете, можно рассмотреть виртуальные карты — большинство банков выпускает их без взимания платы .