Очередной официальный прогноз по ситуации с COVID-19 в Беларуси

По ее словам, снижение количества заболевших можно ожидать в конце мая - начале июня.





- Предполагаем, что где-то через месяц, возможно, до конца этого месяца мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости, - озвучила свой прогноз специалист в эфире телеканала «Беларусь 1».





Кроме того, Ирина Глинская отметила положительные сдвиги эпидемиологической обстановки в Витебской области. По ее словам, в настоящее время там наблюдается «плавный уход с плато».





worldometers.info Беларусь на 42-ом месте - прим. БП ) Эпидемиолог акцентировала внимание на статистику проведенных в Беларуси тестов на коронавирус. Беларусь по этому показателю занимает в СНГ второе место, уступая только России. В мировом разрезе у Беларуси 37-я позиция (по данным









Глинская отметила ту стратегию, которой придерживается Минздрав при организации тестирования на COVID-19:





- У нас речь идет о целенаправленном обследовании тех контингентов, у которых риск возникновения заболевания выше. Это контакты первого уровня, лица с пневмониями, другие группы.





По ее словам, Министерство здравоохранения организовало работу таким образом, что при оптимальном количестве лабораторных исследований удается выявить максимальное количество случаев. Все это позволяет своевременно и в полном объеме проводить мероприятия, препятствующие дальнейшему распространению заболевания.