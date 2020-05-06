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Очередной официальный прогноз по ситуации с COVID-19 в Беларуси

06.05.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская озвучила свой прогноз дальнейшего развития пандемии COVID-19 в стране.

По ее словам, снижение количества заболевших можно ожидать в конце мая - начале июня.

- Предполагаем, что где-то через месяц, возможно, до конца этого месяца мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости, - озвучила свой прогноз специалист в эфире телеканала «Беларусь 1».

Кроме того, Ирина Глинская отметила положительные сдвиги эпидемиологической обстановки в Витебской области. По ее словам, в настоящее время там наблюдается «плавный уход с плато».

Эпидемиолог акцентировала внимание на статистику проведенных в Беларуси тестов на коронавирус. Беларусь по этому показателю занимает в СНГ второе место, уступая только России. В мировом разрезе у Беларуси 37-я позиция (по данным worldometers.info Беларусь на 42-ом месте - прим. БП)


Глинская отметила ту стратегию, которой придерживается Минздрав при организации тестирования на COVID-19:

- У нас речь идет о целенаправленном обследовании тех контингентов, у которых риск возникновения заболевания выше. Это контакты первого уровня, лица с пневмониями, другие группы.

По ее словам, Министерство здравоохранения организовало работу таким образом, что при оптимальном количестве лабораторных исследований удается выявить максимальное количество случаев. Все это позволяет своевременно и в полном объеме проводить мероприятия, препятствующие дальнейшему распространению заболевания.
 
 
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Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская озвучила свой прогноз дальнейшего развития...
 
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