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Сейчас будет больно: эксперт подсчитал стоимость военного парада в Минске

06.05.2020 10:50 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В эту субботу, 9 мая, в Минске, несмотря на озабоченность ВОЗ, состоится военный парад (как туда собирают массовку, мы уже показывали). Официальных данных о том, во сколько обойдется это мероприятие, нет. Меж тем «Свобода» поговорила с экспертом – экономическим и военным обозревателем Александром Алесиным, – чтобы прикинуть, сколько может стоить парад.

Со слов Алесина, в военном параде в Беларуси участвуют около 12 танков и 12 самолетов. Поездка одного танка – сотни долларов. Выходит, только один торжественный выезд танков, не учитывая подготовку, стоит 3,6-3,8 тысячи долларов. Вылет самолетов – 24-26 тысяч долларов.

В затраты на минский парад могут не включать расходы на восстановление окружающей среды (оборудование загрязняет экологию и повреждает дорожное покрытие), а также на содержание военных. С этими тратами, по оценке эксперта, парад может стоить до одного миллиона долларов – во столько парады обходятся западным странам. В Беларуси он может стоить несколько сотен тысяч долларов. Но это только парад, без учета вечерней иллюминации города, декораций, разгона облаков и ремонта асфальта.

Для сравнения: в 2016 году на парад в Москве потратили 4,5 миллиона долларов, на парад в Санкт-Петербурге – 409 тысяч долларов.

Читайте по теме: 9 мая – парад «победы» над коронавирусом. Зачем чтить память мёртвых ценой здоровья живых?

 
Теги: Минск
 
 
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В эту субботу, 9 мая, в Минске, несмотря на озабоченность ВОЗ, состоится военный парад (как туда собирают массовку, мы уже показывали). Официальных данных о том, во...
 
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