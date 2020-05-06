Сейчас будет больно: эксперт подсчитал стоимость военного парада в Минске

Источник материала: KYKY

В эту субботу, 9 мая, в Минске, несмотря на озабоченность ВОЗ, состоится военный парад (как туда собирают массовку, мы уже показывали ). Официальных данных о том, во сколько обойдется это мероприятие, нет. Меж тем «Свобода» поговорила с экспертом – экономическим и военным обозревателем Александром Алесиным, – чтобы прикинуть, сколько может стоить парад.

Со слов Алесина, в военном параде в Беларуси участвуют около 12 танков и 12 самолетов. Поездка одного танка – сотни долларов. Выходит, только один торжественный выезд танков, не учитывая подготовку, стоит 3,6-3,8 тысячи долларов. Вылет самолетов – 24-26 тысяч долларов.

В затраты на минский парад могут не включать расходы на восстановление окружающей среды (оборудование загрязняет экологию и повреждает дорожное покрытие), а также на содержание военных. С этими тратами, по оценке эксперта, парад может стоить до одного миллиона долларов – во столько парады обходятся западным странам. В Беларуси он может стоить несколько сотен тысяч долларов. Но это только парад, без учета вечерней иллюминации города, декораций, разгона облаков и ремонта асфальта.

Для сравнения: в 2016 году на парад в Москве потратили 4,5 миллиона долларов, на парад в Санкт-Петербурге – 409 тысяч долларов.