«Я ругалась матом»: Бабкина рассказала о подробностях течения коронавируса

Источник материала: ОНТ

Российская артистка Надежда Бабкина в эфире Первого канала рассказала о том, как её лечили от пневмонии. По словам певицы, перед госпитализацией она резко почувствовала себя плохо. Ей стало трудно дышать, болела голова, подкатывала тошнота, а также была сонливость. Бабкина решила взывать скорую помощь. Об этом

Артистка отдельно оценила работу российских специалистов.





Также Бабкина рассказала о том, что у неё оказались поражены 80% тканей лёгких. Сначала певицу госпитализировали в реанимацию. Там её некоторое время кормили через зонд. По словам медиков, она разговаривала, даже находясь в бессознательном состоянии.









Напомним, что Бабкину с пневмонией госпитализировали в начале апреля. Также сообщалось, что её ввели в искусственную кому. По словам представителей артистки, тест на коронавирус показал отрицательный результат.



