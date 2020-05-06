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«Я ругалась матом»: Бабкина рассказала о подробностях течения коронавируса

06.05.2020 10:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Я ругалась матом»: Бабкина рассказала о подробностях течения коронавируса
Российская артистка Надежда Бабкина в эфире Первого канала рассказала о том, как её лечили от пневмонии. По словам певицы, перед госпитализацией она резко почувствовала себя плохо. Ей стало трудно дышать, болела голова, подкатывала тошнота, а также была сонливость. Бабкина решила взывать скорую помощь. Об этом сообщает РИА Новости. 

Артистка отдельно оценила работу российских специалистов. 



Также Бабкина рассказала о том, что у неё оказались поражены 80% тканей лёгких. Сначала певицу госпитализировали в реанимацию. Там её некоторое время кормили через зонд. По словам медиков, она разговаривала, даже находясь в бессознательном состоянии.


Напомним, что Бабкину с пневмонией госпитализировали в начале апреля. Также сообщалось, что её ввели в искусственную кому. По словам представителей артистки, тест на коронавирус показал отрицательный результат. 

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Российская артистка Надежда Бабкина в эфире Первого канала рассказала о том, как её лечили от пневмонии. По словам певицы, перед госпитализацией она резко...
 
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