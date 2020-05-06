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В Европе резкое падение продаж автомобилей: такого не было как минимум 30 лет

06.05.2020 10:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Европейский автомобильный сектор на фоне пандемии коронавируса зафиксировал беспрецедентное падение продаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Италии и Великобритании по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сбыт новых автомобилей упал почти на 100 %, во Франции – на 85 %. Такого не было, как минимум, последние 30 лет.

В Европе резкое падение продаж автомобилей: такого не было как минимум 30 лет

В Европе резкое падение продаж автомобилей: такого не было как минимум 30 лет

По мнению специалистов, негативное влияние на сложившуюся ситуацию оказывают в том числе и карантинные ограничения. Из-за введенных во многих странах мер наблюдаются перебои с комплектующими. Кроме того, действуют запреты на свободное передвижение, а так называемая покупательная способность людей значительно снизилась.

Многие европейские государства сейчас пересматривают меры ограничения в сторону смягчения.

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Европейский автомобильный сектор на фоне пандемии коронавируса зафиксировал беспрецедентное падение продаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в...
 
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