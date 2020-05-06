«Ветераны смотрят с балконов». В Уручье военный оркестр необычно поздравлял с Днем Победы

Что это было, рассказывает подполковник Михаил Скиба, замкомандира воинской части 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

— Сегодня мы так поздравили семь ветеранов. Это сделано во взаимодействии с администрацией Первомайского района, военкоматом. Первый год такое: из-за коронавируса личной встречи с ветеранами избегали. В квартиру поднималось только несколько представителей — передавали медаль от военкомата, подарки от города и воинской части. Зачастую, представители общались не с самими ветеранами, а с внуками, детьми.

Завтра этот же оркестр поедет по городу — поздравлять четырех ветеранов 120-й дивизии.

— Обзвонили больше ветеранов, но некоторые отказываются и от таких поздравлений, ссылаясь на коронавирус, — добавляет Михаил Скиба.

Необычный концерт под окнами ветераны воспринимали радостно — выходили послушать его на балконы.

— По моим ощущениям, им очень приятно. Видели слезы на глазах. И прохожие реагировали очень хорошо, некоторые кричали из окон «спасибо», — отметил исполняющий обязанности руководителя военного оркестра Павел Филитович.