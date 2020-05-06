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«Ветераны смотрят с балконов». В Уручье военный оркестр необычно поздравлял с Днем Победы

06.05.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня во дворах в Уручье играл военный оркестр. Так поздравляли ветеранов, которые слушали персональный концерт с балконов. Дистанцию держали из-за предосторожностей во время пандемии, объяснили военные.

«Сегодня в Уручье военные играли под окнами домов, видимо, — там живут ветераны. Было очень необычно и приятно», — сообщили пользователи TUT.BY.

Жители улиц Никифорова, Шугаева, Руссиянова присылали видео необычных поздравлений. Кадры трогательные: оркестр стоит под окнами, играет известные мелодии из прошлого, над военными — растяжка (узнали, что там написано «Спасибо за победу»).

Открыть/скачать видео (4.37 МБ)
 
Открыть/скачать видео (48.35 МБ)
 

Что это было, рассказывает подполковник Михаил Скиба, замкомандира воинской части 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

— Сегодня мы так поздравили семь ветеранов. Это сделано во взаимодействии с администрацией Первомайского района, военкоматом. Первый год такое: из-за коронавируса личной встречи с ветеранами избегали. В квартиру поднималось только несколько представителей — передавали медаль от военкомата, подарки от города и воинской части. Зачастую, представители общались не с самими ветеранами, а с внуками, детьми.

Завтра этот же оркестр поедет по городу — поздравлять четырех ветеранов 120-й дивизии.

— Обзвонили больше ветеранов, но некоторые отказываются и от таких поздравлений, ссылаясь на коронавирус, — добавляет Михаил Скиба.

Необычный концерт под окнами ветераны воспринимали радостно — выходили послушать его на балконы.

— По моим ощущениям, им очень приятно. Видели слезы на глазах. И прохожие реагировали очень хорошо, некоторые кричали из окон «спасибо», — отметил исполняющий обязанности руководителя военного оркестра Павел Филитович.

Похожее поздравление военного оркестра под балконом у ветерана наблюдали и в городе Лида. А в Витебске десантники пришли поздравить 95-летнего ветерана, но там общение было более тесным.

 
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Теги: Витебск
 
 
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Сегодня во дворах в Уручье играл военный оркестр. Так поздравляли ветеранов, которые слушали персональный концерт с балконов. Дистанцию держали из-за...
 
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