|
«Ветераны смотрят с балконов». В Уручье военный оркестр необычно поздравлял с Днем Победы
06.05.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня во дворах в Уручье играл военный оркестр. Так поздравляли ветеранов, которые слушали персональный концерт с балконов. Дистанцию держали из-за предосторожностей во время пандемии, объяснили военные.
«Сегодня в Уручье военные играли под окнами домов, видимо, — там живут ветераны. Было очень необычно и приятно», — сообщили пользователи TUT.BY.
Жители улиц Никифорова, Шугаева, Руссиянова присылали видео необычных поздравлений. Кадры трогательные: оркестр стоит под окнами, играет известные мелодии из прошлого, над военными — растяжка (узнали, что там написано «Спасибо за победу»).
Что это было, рассказывает подполковник Михаил Скиба, замкомандира воинской части 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
— Сегодня мы так поздравили семь ветеранов. Это сделано во взаимодействии с администрацией Первомайского района, военкоматом. Первый год такое: из-за коронавируса личной встречи с ветеранами избегали. В квартиру поднималось только несколько представителей — передавали медаль от военкомата, подарки от города и воинской части. Зачастую, представители общались не с самими ветеранами, а с внуками, детьми.
Завтра этот же оркестр поедет по городу — поздравлять четырех ветеранов 120-й дивизии.
— Обзвонили больше ветеранов, но некоторые отказываются и от таких поздравлений, ссылаясь на коронавирус, — добавляет Михаил Скиба.
Необычный концерт под окнами ветераны воспринимали радостно — выходили послушать его на балконы.
— По моим ощущениям, им очень приятно. Видели слезы на глазах. И прохожие реагировали очень хорошо, некоторые кричали из окон «спасибо», — отметил исполняющий обязанности руководителя военного оркестра Павел Филитович.
Похожее поздравление военного оркестра под балконом у ветерана
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня во дворах в Уручье играл военный оркестр. Так поздравляли ветеранов, которые слушали персональный концерт с балконов. Дистанцию держали из-за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)