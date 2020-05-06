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Как изолировать детей и что заболевший должен сообщить медикам? В Беларуси уточнили правила самоизоляции

06.05.2020 13:54 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство уточнило правила самоизоляции. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики и милиция проверяют, как белорусы соблюдают режим самоизоляции

Те, кто заболели коронавирусом, обязаны сообщать о возможном источнике своего заражения, а также рассказать о своих контактах и местах пребывания. Заразившиеся и контакты первого уровня обязательно проходят медицинское обследование. Сколько белорусы должны находиться в самоизоляции, решает наблюдающий врач.

Как изолировать детей и что заболевший должен сообщить медикам? В Беларуси уточнили правила самоизоляции

А вот дети до 10 лет, если ходят в школу или детский сад, должны самоизолироваться, если они являются контактами второго уровня и у них есть симптомы. Контролировать несовершеннолетних должны их законные представители.

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Новости Беларуси. Правительство уточнило правила самоизоляции. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале,...
 
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