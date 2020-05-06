|
Как изолировать детей и что заболевший должен сообщить медикам? В Беларуси уточнили правила самоизоляции
06.05.2020 13:54 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правительство уточнило правила самоизоляции. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Те, кто заболели коронавирусом, обязаны сообщать о возможном источнике своего заражения, а также рассказать о своих контактах и местах пребывания. Заразившиеся и контакты первого уровня обязательно проходят медицинское обследование. Сколько белорусы должны находиться в самоизоляции, решает наблюдающий врач.
А вот дети до 10 лет, если ходят в школу или детский сад, должны самоизолироваться, если они являются контактами второго уровня и у них есть симптомы. Контролировать несовершеннолетних должны их законные представители.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как изолировать детей и что заболевший должен сообщить медикам? В Беларуси уточнили правила самоизоляции
Новости Беларуси. Правительство уточнило правила самоизоляции. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)