«Заткнули рот»: медик из Лиды публично высказался о коронавирусе и столкнулся с давлением

Источник материала: KYKY

Павел Палейчик – фельдшер лидской станции скорой помощи. В конце апреля он пришел на встречу в Лиде с блогером Сергеем Тихановским, где на видео рассказал ему о ситуации с эпидемией в городе. После этого, по словам Павла, медик столкнулся с давлением со стороны начальства. Об этом он рассказал «Свободе».

В беседе с блогером Палейчик несколько раз повторял, что ему страшно. Во время стрима он говорил, как однажды в Лиде экипаж скорой помощи направили на вызов к человеку, у которого подозревали COVID-19. Бригада поехала без специальных защитных костюмов, только в масках и перчатках, чтобы «не создавать панику у населения», как позже Павлу объяснило начальство. Когда медик критично высказался на этот счет, его сняли с бригады реанимации, в которой он проработал несколько лет. «Заткнули рот», – считает Палейчик.

Фельдшер вспоминает, как в марте, когда эпидемия коронавируса в Беларуси только начиналась, он публично обратился к минским волонтерам за помощью: вместе с жителями Лиды просил СИЗ. Это доставило Палейчику «нормальные» неприятности: «Мне позвонила заведующая и спросила, почему я решаю проблемы без нее».

5 мая Павел узнал, что из-за отсутствия на работе заведующая станции скорой помощи написала на него докладную на имя главного врача. Фельдшер признает, что однажды его подменил коллега, потому что самому Палейчику нужно было позаботиться о больном отце: доставить его из деревни в лидскую больницу, а затем отвезти обратно. Вместо Павла работал другой человек, и это не вызывало проблем. Однако за прогул фельдшер особо не переживает: говорит, за это его вряд ли уволят.

По версии Павла, больных COVID-19 в Лиде может быть гораздо больше, чем указывают в статистике. «В Лиде для всех пациентов с коронавирусом отвели отдельный корпус, а роддом полностью ими занят, – говорит он. – О смертях среди врачей я не знаю. Недавно умер молодой мужчина. Но причину [гибели] сказать не могу. Нашли мертвым на работе».

«Жизни на скорой мне уже не будет, – продолжает Палейчик. – Даже до этой истории с прогулом написал заявление об увольнении по соглашению сторон, <...>, а вчера решил не писать заявления. Пойду до конца. Надоело это все. Обман, треш, сколько можно молчать?»