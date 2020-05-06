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В Гомеле волонтеры Красного Креста спешат на помощь

06.05.2020 18:29 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Два Максима - студенты 3-го курса медицинского колледжа - скоро отправятся по распределению. Один  - в Могилевскую, второй  - в Минскую область. Будут работать фельдшерами в стоматологических поликлиниках. А всего две недели назад они стали добровольцами Красного Креста. В день на такую помощь они тратят около двух часов. За это время можно обойти 5-6 адресов. Люди очень рады такой заботе. Медицинские учреждения и центры социального обслуживания тоже довольны.

Направлением волонтерской работы, которая возникла из-за пандемии, в регионе занимается свыше полутора сотен небезразличных людей.  И дело не только в молодежи. Помогают люди разных возрастов. Они приносят лекарства и продукты больным одиноким людям, информируют о профилактике распространения коронавирусной инфекции, выполняют любые задачи, не требующие специальной квалификации.

Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста проводит онлайн-конференции по привлечению новых волонтеров и обучению их правилам добровольной деятельности. Любой в возрасте от 18 до 50 лет может быть полезным.

 
 
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Два Максима - студенты 3-го курса медицинского колледжа - скоро отправятся по распределению. Один  - в Могилевскую, второй  - в Минскую область. Будут работать...
 
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