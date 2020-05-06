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Олимпийская квалификация со сборной Беларуси перенесена на 2021 год
06.05.2020 19:44 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Все финальные турниры олимпийской квалификации не состоятся в 2020-м году из-за пандемии
Данное решение было принято во время онлайн-заседания Совета
Таким образом, команда
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Все финальные турниры олимпийской квалификации не состоятся в 2020-м году из-за пандемии коронавируса.
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