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Олимпийская квалификация со сборной Беларуси перенесена на 2021 год

06.05.2020 19:44 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Все финальные турниры олимпийской квалификации не состоятся в 2020-м году из-за пандемии коронавируса. Они будут перенесены на 2021 год.

Данное решение было принято во время онлайн-заседания Совета ИИХФ.

Таким образом, команда Захарова сыграет против Словакии, Австрии и Польши 26-29 августа 2021 года. Турнир должен пройти в Братиславе.

Ретро дня. Михаил Захаров требует к себе внимания

 
 
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Все финальные турниры олимпийской квалификации не состоятся в 2020-м году из-за пандемии коронавируса.
 
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