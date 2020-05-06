Олимпийская квалификация со сборной Беларуси перенесена на 2021 год

Источник материала: Tribuna.com

Все финальные турниры олимпийской квалификации не состоятся в 2020-м году из-за пандемии коронавируса. Они будут перенесены на 2021 год.

Данное решение было принято во время онлайн-заседания Совета ИИХФ.

Таким образом, команда Захарова сыграет против Словакии, Австрии и Польши 26-29 августа 2021 года. Турнир должен пройти в Братиславе.

Ретро дня. Михаил Захаров требует к себе внимания