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Переболевшие COVID-19 сообщают, что их зовут на парад. Власти это отрицают
06.05.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Выздоровевшие от COVID-19 минчане рассказывают, что их по телефону приглашают на парад 9 Мая. Звонившие представляются сотрудниками администраций районов Минска. Однако в самих районных администрациях звонки отрицают.
Один из переболевших коронавирусом рассказал TUT.BY, что на этой неделе ему позвонили на личный мобильный. Звонивший представился сотрудником администрации Советского района Минска и предложил ему как выздоровевшему от коронавируса посетить парад 9 Мая. Мужчина отказался, как он объясняет — «по соображениям совести».
Мы позвонили по номеру, который сохранился в его телефоне. Там сказали, что это комиссия по делам несовершеннолетних администрации Советского района Минска. Однако не смогли подсказать, обзванивал ли кто-то с таким предложением с их номера телефона выздоровевших. При этом отметили, что ничего о подобных мероприятиях не слышали.
Заместитель главы администрации Советского района Оксана Волкова сообщила, что они не обзванивали выздоровевших и что желающие пойти на парад и так есть.
— У нас есть пригласительные на парад, и организации — кто хочет — обращаются. У нас на самом деле есть желающие, которые берут билеты, — прокомментировала она.
Однако на парад приглашали не одного бывшего пациента с COVID-19.
— Мне позвонили сегодня, сказали, что ко мне есть неординарный вопрос: может быть, я бы хотела прийти на парад 9 Мая? Сказали, что звонят из администрации Московского района, — отмечает минчанка, переболевшая COVID-19.
В этом случае мы перезвонили по номеру, с которого связывались с девушкой. Там подтвердили, что это администрация Московского района, но сотрудница, снявшая трубку, уточнила, что телефоном пользуется не она одна, она лично никому по таким вопросам не звонила и вообще о подобных предложениях не слышала.
В управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района также сообщили, что выздоровевших от коронавируса не обзванивали, при этом «сегодня можно позвонить и представиться кем угодно».
Получить оперативный комментарий в Мингорисполкоме нам не удалось.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что на парад 9 Мая никого «загонять и тянуть» не будут. «Уверен, что и без настойчивых приглашений, как обычно бывает, людей много будет», — сказал он.
Однако в редакцию TUT.BY поступают сообщения о том, что в школах, университетах и на госпредприятиях составляют списки участников, причем в некоторых случаях говорят приходить на парад без масок — и это несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и рекомендации специалистов ВОЗ отказаться от массовых мероприятий.
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Выздоровевшие от COVID-19 минчане рассказывают, что их по телефону приглашают на парад 9 Мая. Звонившие представляются сотрудниками администраций районов Минска....
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