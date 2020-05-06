Переболевшие COVID-19 сообщают, что их зовут на парад. Власти это отрицают

Один из переболевших коронавирусом рассказал TUT.BY, что на этой неделе ему позвонили на личный мобильный. Звонивший представился сотрудником администрации Советского района Минска и предложил ему как выздоровевшему от коронавируса посетить парад 9 Мая. Мужчина отказался, как он объясняет — «по соображениям совести».





Мы позвонили по номеру, который сохранился в его телефоне. Там сказали, что это комиссия по делам несовершеннолетних администрации Советского района Минска. Однако не смогли подсказать, обзванивал ли кто-то с таким предложением с их номера телефона выздоровевших. При этом отметили, что ничего о подобных мероприятиях не слышали.





Заместитель главы администрации Советского района Оксана Волкова сообщила, что они не обзванивали выздоровевших и что желающие пойти на парад и так есть.





— У нас есть пригласительные на парад, и организации — кто хочет — обращаются. У нас на самом деле есть желающие, которые берут билеты, — прокомментировала она.









Однако на парад приглашали не одного бывшего пациента с COVID-19.





— Мне позвонили сегодня, сказали, что ко мне есть неординарный вопрос: может быть, я бы хотела прийти на парад 9 Мая? Сказали, что звонят из администрации Московского района, — отмечает минчанка, переболевшая COVID-19.





В этом случае мы перезвонили по номеру, с которого связывались с девушкой. Там подтвердили, что это администрация Московского района, но сотрудница, снявшая трубку, уточнила, что телефоном пользуется не она одна, она лично никому по таким вопросам не звонила и вообще о подобных предложениях не слышала.





В управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района также сообщили, что выздоровевших от коронавируса не обзванивали, при этом «сегодня можно позвонить и представиться кем угодно».





Получить оперативный комментарий в Мингорисполкоме нам не удалось.





Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что на парад 9 Мая никого «загонять и тянуть» не будут. «Уверен, что и без настойчивых приглашений, как обычно бывает, людей много будет», — сказал он.





Однако в редакцию TUT.BY поступают сообщения о том, что в школах, университетах и на госпредприятиях составляют списки участников, причем в некоторых случаях говорят приходить на парад без масок — и это несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и рекомендации специалистов ВОЗ отказаться от массовых мероприятий.

