В Гомеле умерла учащаяся медколледжа - до этого она была на ИВЛ

Источник материала: Tut.by

В Гомеле вчера похоронили учащуюся второго курса государственного медицинского колледжа. Девушка приехала в Гомель на учебу из Таджикистана, об этом TUT.BY сообщили родственники других учащихся. Они утверждают, что у девушки был COVID-19 и требуют закрыть учебное заведение на карантин.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Девочка лежала в больнице, а потом умерла. Блок в общежитии, где она жила, продезинфицировали и закрыли. Студенты, которые там, теперь на карантине. Но наши дети продолжают ходить на занятия — их никто не собирается отменять, — недовольны родители.

В колледже TUT.BY ситуацию комментировать отказались.

Преподаватель колледжа рассказал телеканалу «Белсат» подробности трагедии . Девушку госпитализировали 21 апреля с симптомами ОРВИ. Но потом ей поставили «пневмонию» и коронавирус и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Она была из небогатой семьи, — рассказывает преподаватель медколледжа со ссылкой на брата покойной студентки. — Всей деревней собирали деньги ей на учебу — думали, у них будет свой фельдшер.

В посольстве Таджикистана наш вопрос об иностранной студентке не дослушали до конца и положили трубку. На протяжении нескольких часов до конца рабочего дня мы звонили по указанным на сайте посольства номерам, но больше нам так никто и не ответил.