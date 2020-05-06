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Восстановиться после коронавируса. Какие условия предлагает белорусский санаторий

06.05.2020 21:10 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Строить ли планы на летний отдых? Многие белорусы гадают, как провести будущий отпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сейчас зарубежным курортам некоторые предпочитают отечественные здравницы. О том, есть ли спрос на путевки, мы поговорили с директором санатория «Ружанский» Владимиром Карпечкиным.

Сергей Манько, СТВ:
К сожалению, эпидемия коронавируса затронула и наших соотечественников, многие перенесли легочные инфекции. В вашем санатории есть программа по реабилитации, ведь он в том числе профильный по таким заболеваниям?

Восстановиться после коронавируса. Какие условия предлагает белорусский санаторий

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Да, действительно, в последнее время в нашем санатории получило активное развитие такое направление, как реабилитация. Оно оказалось на злобу дня, поскольку в условиях эпидемии коронавируса уже многие люди переболели этим заболеванием. Сегодня встает вопрос восстановления после болезни.

Легочный профиль – одно из ведущих направлений деятельности нашего санатория. У нас есть абсолютно все, чтобы помочь людям после перенесенного заболевания восстановиться.

Расположение санатория тоже работает на реабилитацию, оздоровление, поскольку наш санаторий располагается в Ружанской пуще. Беловежская пуща – это известный бренд, это легкие Европы, поэтому у нас чистейший воздух. И это расположение в юго-западной части страны с очень мягким хорошим климатом (говорят, что у нас одна климатическая зона с Одессой). Поэтому наш санаторий делает это все уникальным в своем роде.

Восстановиться после коронавируса. Какие условия предлагает белорусский санаторий

Сергей Манько:
Сейчас один из самых актуальных вопросов – как обеспечена безопасность во время нынешней эпидемиологической ситуации? Все ли у вас с этим выполнено на 100 %?

Владимир Карпечкин:
На 100 % сегодня говорить сложно, потому что мы видим: в мире сегодня нигде нельзя укрыться от этой беды. Но на самом деле расположение и архитектура санатория – это не какой-то один корпус с большой концентрацией людей. Это сегодня уникальный комплекс из разрозненных жилых корпусов. Для удобства они все соединены наземными переходами между собой. Тем не менее, у нас нет большой концентрации людей в одном конкретном месте, и это тоже делает нас уникальными в том плане, что контакт людей между собой минимален.

Плюс, само собой, в условиях эпидемии мы как медицинское учреждение разработали ряд профилактических мер. Разработан план, стратегия работы в сегодняшних условиях, который минимизирует настолько, насколько это возможно в реальной жизни, вероятность возникновения заболевания.

Восстановиться после коронавируса. Какие условия предлагает белорусский санаторий

Эффективность этого плана сегодня подтверждается тем, что апрель мы прошли, сегодня знаем, что многие санаторно-курортные учреждения прекратили свою работу. Мы продолжаем работать благодаря комплексу мероприятий, которые реализованы у нас. В общем-то безопасность настолько, насколько это возможно, достигается.

Сергей Манько:
Впереди главный для вас летний сезон. В этом году он пройдет в нестандартной обстановке, пока нет гостей из-за границы. Что вы скажете белорусам, которые хотят приехать к вам в санаторий? Можно ли уже покупать путевки?

Владимир Карпечкин:
Мы доступны и работаем со всеми категориями населения. Если так уже коммерчески отметить, мы были ориентированы 50, и даже 60 на 40 %. То есть 60 % составляли белорусские граждане, и только 40 % составлял экспорт иностранных отдыхающих гостей. Поэтому мы как раньше, так и сегодня как никогда ориентированы на белорусских потребителей. Мы ждем их, приглашаем к себе.

Восстановиться после коронавируса. Какие условия предлагает белорусский санаторий

Особо хочу подчеркнуть, что наш санаторий проводит социально ориентированную ценовую стратегию. Что это значит? Мы доступны для всех категорий населения. Сегодня, в преддверии великого праздника Победы, особо хочу подчеркнуть, что скидки пожилым людям, инвалидам, ветеранам и категориям, приравненным к ним, у нас достигают до 40 %. То есть мы социально доступны для всех. Поэтому мы особо приглашаем наших пожилых людей, ветеранов, героев Великой Отечественной войны к себе в гости.

Сергей Манько:
Ваш прогноз: в этом году сезон состоится, все будет хорошо?

Восстановиться после коронавируса. Какие условия предлагает белорусский санаторий

Владимир Карпечкин:
Мы видим хорошую глубину продаж. Лето продано где-то на 70-80 %, июнь, июль, август. То есть в ближайшей непосредственной перспективе учреждение загружено. Тем не менее, конечно, мы сегодня не ждем массового потока наших гостей из-за рубежа. Скорее всего, его не будет. Поэтому всегда мы готовы работать с нашим клиентом и сделать все необходимое для того, чтобы наши люди, наши граждане чувствовали комфортно себя, как дома, в нашем санатории.

*На правах рекламы

Люди в материале: Владимир Карпечкин, Сергей Манько

 
 
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Новости Беларуси. Строить ли планы на летний отдых? Многие белорусы гадают, как провести будущий отпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сейчас...
 
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