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Восстановиться после коронавируса. Какие условия предлагает белорусский санаторий
06.05.2020 21:10 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Строить ли планы на летний отдых? Многие белорусы гадают, как провести будущий отпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже сейчас зарубежным курортам некоторые предпочитают отечественные здравницы. О том, есть ли спрос на путевки, мы поговорили с директором санатория «Ружанский» Владимиром Карпечкиным.
Сергей Манько, СТВ:
Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Легочный профиль – одно из ведущих направлений деятельности нашего санатория. У нас есть абсолютно все, чтобы помочь людям после перенесенного заболевания восстановиться.
Расположение санатория тоже работает на реабилитацию, оздоровление, поскольку наш санаторий располагается в Ружанской пуще. Беловежская пуща – это известный бренд, это легкие Европы, поэтому у нас чистейший воздух. И это расположение в юго-западной части страны с очень мягким хорошим климатом (говорят, что у нас одна климатическая зона с Одессой). Поэтому наш санаторий делает это все уникальным в своем роде.
Сергей Манько:
Владимир Карпечкин:
Плюс, само собой, в условиях эпидемии мы как медицинское учреждение разработали ряд профилактических мер. Разработан план, стратегия работы в сегодняшних условиях, который минимизирует настолько, насколько это возможно в реальной жизни, вероятность возникновения заболевания.
Эффективность этого плана сегодня подтверждается тем, что апрель мы прошли, сегодня знаем, что многие санаторно-курортные учреждения прекратили свою работу. Мы продолжаем работать благодаря комплексу мероприятий, которые реализованы у нас. В общем-то безопасность настолько, насколько это возможно, достигается.
Сергей Манько:
Владимир Карпечкин:
Особо хочу подчеркнуть, что наш санаторий проводит социально ориентированную ценовую стратегию. Что это значит? Мы доступны для всех категорий населения. Сегодня, в преддверии великого праздника Победы, особо хочу подчеркнуть, что скидки пожилым людям, инвалидам, ветеранам и категориям, приравненным к ним, у нас достигают до 40 %. То есть мы социально доступны для всех. Поэтому мы особо приглашаем наших пожилых людей, ветеранов, героев Великой Отечественной войны к себе в гости.
Сергей Манько:
Владимир Карпечкин:
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Новости Беларуси. Строить ли планы на летний отдых? Многие белорусы гадают, как провести будущий отпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сейчас...
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