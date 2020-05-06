Госдеп: Россия сеет хаос вокруг коронавируса

"Укринформ" . Россия пытается сыграть на страхах и неопределенности вокруг коронавируса, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах Запада, заявила в среду, 6 мая, во время телефонной конференции спецпосланник Госдепартамента США, координатор Глобального центра взаимодействия Лиа Гэбриэл, сообщает





"Российская дезинформация в данный момент прилагает усилия по продвижению внешнеполитических целей Москвы, направленных на дестабилизацию, создание беспорядка в наших стремлениях противостоять COVID-19", - подчеркнула она.





При этом Кремль "постоянно использует страхи, сомнения или общее непонимание ситуации" для того, чтобы создать и распространить опасные нарративы.





В этой связи представитель Госдепа привела несколько примеров.





"Они распространяют лживую информацию о том, что COVID-19 якобы был создан Соединенными Штатами как биологическое оружие, они прибегают к фальшивым нарративам, что США и другие западные правительства якобы используют это для того, чтобы усилить контроль над населением", - отметила Гэбриэл.









Также она добавила, что Кремль объявил Россию и Китай "глобальными лидерами в сдерживании вируса", тем самым пытаясь подорвать усилия вокруг разработки вакцины против COVID-19.





Все эти все заявления Гэбриэл назвала безосновательными и вредными для общих мировых стремлений в противостоянии коронавирусу.





Кроме того она подчеркнула, что россияне прибегают к этому не впервые. Подобное происходило вокруг вирусов Эбола, Зика, внедрения систем 5G.





Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что официальный Пекин несет ответственность за пандемию COVID-19, которая охватила весь мир. Глава американского дипломатического ведомства подчеркнул, что КНР продолжает утаивать информацию о коронавирусе SARS-CoV-2.