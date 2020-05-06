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Создана первая в мире вакцина, нейтрализующая коронавирус, заявили итальянские ученые

06.05.2020 22:36 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Создана первая в мире вакцина, нейтрализующая коронавирус, заявили итальянские ученые

Ученые из Италии утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая способна нейтрализовать коронавирус в клетках человека. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на итальянское информагентство Ansa.

Испытания проводились в римской больнице Lazzaro Spallanzani, которая специализируется на лечении инфекционных заболеваний.

По данным источника, исследователи провели вакцинацию мышам и взяли у них антитела – белки плазмы крови, которые вырабатываются как ответ на вирус. Оказалось, что эти антитела способны уничтожать вирус в клетках человека в лабораторных условиях. Эти белки эффективно предотвращали связывание вируса SARS-CoV-2 с клетками человека и последующее заражение.

По словам Аурисиккио, после однократной вакцинации мыши выработали антитела, способные блокировать вирус и предотвращаться заражение клеток человека.

Аурисиккио добавил, что испытания на людях ожидаются осенью этого года.



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Ученые из Италии утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая способна нейтрализовать коронавирус в клетках человека. Об этом сообщает The Independent со...
 
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