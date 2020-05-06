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МИД лишил аккредитации журналиста российского «Первого канала». Он делал репортажи о COVID-19

06.05.2020 22:34 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

МИД Беларуси лишил аккредитации корреспондента российского «Первого канала» Алексея Кручинина. Об этом TUT.BY рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

МИД лишил аккредитации журналиста российского «Первого канала». Он делал репортажи о COVID-19

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Глаза, соответствующая комиссия МИД по аккредитации иностранных СМИ приняла такое решение 6 мая 2020 года.

Алексей Кручинин лишен аккредитации, его аккредитационная карточка аннулирована с сегодняшнего дня. То есть он не может на сегодняшний день работать в Беларуси журналистом.

Причину лишения аккредитации в МИД не называют. Но, возможно, это связано с рядом репортажей, выпущенных Кручининым за последние месяцы, в которых он рассказывает о ситуации с распространением COVID-19 в Беларуси. Последний вышел 6 мая утром. В нем Кручинин рассказал о резко выросшем количестве зараженных коронавирусом и летальных случаев в Столбцах.

— Могу подтвердить, что аккредитации меня лишили. Больше, к сожалению, ничего сказать не могу, позиция канала будет высказана через пресс-службу, сейчас она готовит какое-то заявление, — сказал TUT.BY Алексей Кручинин.

Ранее МИД уже реагировал резко на репортажи Алексея Кручинина и высказывания «Первого канала». В начале апреля «Первый канала» выпустил сюжет, где заявил, что «в Беларуси только за сутки у 400 человек диагностирован COVID-19, а еще недавно один известный политик этой братской страны говорил корреспонденту: „Вы видите здесь вирус? Вот и я не вижу“».

Тогда глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью TUT.BY заявил, что «абсолютно недопустимо, когда льется грязь на страну».

— Никто не знает, что правильно, что нет, время все расставит по своим местам. Но в таком едком ключе, как вчера российский телеканал заявил про Беларусь, а что уж творится в российских телеграм-каналах — я вообще молчу, говорить о стране нельзя. Для меня это абсолютно неприемлемо в данной ситуации, хотя я не думаю, что это позиция всех российских каналов или всего российского истеблишмента. Но лучше было бы посмотреть, что делается у себя в стране, — говорил Макей.

 
 
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  МИД Беларуси лишил аккредитации корреспондента российского «Первого канала» Алексея Кручинина. Об этом TUT.BY рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Фото:...
 
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