ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что ждет бизнес после пандемии: каким отраслям будет трудно, а какие легко адаптируются

07.05.2020 06:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Для ряда отраслей после пандемии наступят тяжелые времена, а другие уже пытаются активно адаптироваться к новым экономическим условиям, и у них неплохо получается.

Не имеют необходимой финансовой подушки безопасности в условиях сегодняшнего кризиса такие отрасли как развлечение, отдых, услуги по временному проживанию и питанию, а также строительство, следует из данных опроса, проведенного Исследовательским центром ИПМ и Центром экономических исследований BEROC.

«Относительно того, что бизнес хотел бы получить от государства в сложившейся ситуации, оказалось, что наиболее принципиально важная вещь для большинства предпринимателей (62%) – это налоговые каникулы», – сказал на онлайн-встрече «Белорусский бизнес во время и после пандемии» старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов.

За снижения арендной платы выступило 38,6% респондентов. Временного снижения отчислений в Фонд социальной защиты и отмены штрафных санкций за несвоевременность расчетов по налогам и сборам хотели бы 31,7% и 23,8% соответственно.

А вот обращение к финансовым ресурсам (льготные ставки, кредитные гарантии), как показал опрос, пока не является для белорусского бизнеса какой-то критической потребностью.

60% готовы взаимодействовать

Кроме этого, исследователи выяснили, как бизнес пытается взаимодействовать между собой во время кризиса. Согласно опросу, 40% предпринимателей не готовы идти ни на какие уступки. В то же время около 35% готовы предоставлять скидки и отсрочки своим клиентам, а 14% предоставляют дополнительные услуги бесплатно.

«Это говорит о том, что бизнес реагирует на ситуацию. В целом около 58,4% предприятий готовы поступиться своими интересами, чтобы сохранить партнеров, клиентов, поставщиков и т.д.», –  считает Родион Морозов.

Как борется бизнес с последствиями пандемии?

Предпринимателей также спросили, что они делают или планируют делать, чтобы преодолеть проблему, связанную с пандемией коронавируса в Беларуси.

По данным исследования, 9% бизнесов в стране жертвуют деньги  на медицинские цели организациям здравоохранения, а 24% пытаются этим заниматься. Также 7% бизнеса помогает волонтерам (11% планирует это делать).

1% бизнеса переориентировал часть производства под производство необходимых товаров (маски, защитные костюмы, защитные щитки), а 5% передало свое имущество в безвозмездное пользование.

Что может происходить с бизнесом с каждой из отраслей после пандемии?

«Для строительства, торговли и промышленности после завершения пандемии и с наступлением рецессии ситуация не будет положительной. Мы здесь можем провести параллель с 2015-2016 годами, когда в стране наблюдалась рецессия», - рассказал Родион Морозов.

По словам эксперта, смертность предприятий тогда превысила рождаемость предприятий на 4,8%. Сейчас число предприятий бизнеса в этих отраслях, считает он, скорее всего также будет сокращаться, и там будет падать занятость.

Стратегией сегодня для них должны стать поиск ниш и оптимизация бизнес-процессов.

В свою очередь исследователь обратил внимание на то, что такие отрасли как ИТ и профессионально научно-техническая деятельность, уже смогли перестроиться в текущей ситуации.

«В период прошлой рецессии выручка этих направлений росла, поэтому сейчас для них важно пережить этот сложный период пандемии, к которому они пытаются активно адаптироваться», – заметил он.

Для наиболее пострадавших отраслей – транспорта, сферы услуг, образования и спорта – ситуация будет складываться несколько иначе.

«Даже если часть предприятий из этих сфер умрет, то после кризиса весьма велика вероятность, что на их место придут новые или те же самые, но в немного другом формате. Для них сейчас самая адекватная стратегия – это консервация, минимизация своих издержек на период кризиса, а также ликвидация бизнеса, чтобы потом после окончания кризиса переродиться», – отметил Родион Морозов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для ряда отраслей после пандемии наступят тяжелые времена, а другие уже пытаются активно адаптироваться к новым экономическим условиям, и у них неплохо...
 
Новости дня
Новости
 
В ближайшее время безработными в Беларуси станут минимум 100 тысяч человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика