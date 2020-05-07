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Мальчик родился в польской деревне впервые за последние 10 лет – до этого там появлялись только девочки

07.05.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мальчик родился в польской деревне впервые за последние 10 лет – до этого там появлялись только девочки

В польской деревне, где на протяжении десяти лет рождались только девочки, наконец появился мальчик, пишет Daily Mail.

Крошечная деревня Miejsce Odrzańskie на юге Польши, в которой проживает всего 300 человек, попала в заголовки новостей еще в прошлом году после того, как руководство этого региона предложило награду первой паре, у которой родится мальчик.

Теперь, спустя десять месяцев, появление малыша Бартека привело в восторг всю деревню.

«Это замечательные новости, особенно в то время, когда мы все имеем дело с пандемией коронавируса», – признался обрадованный известием мэр Раймунд Фришко.


Гордая мать Анна Милек рассказала местным СМИ, что рождение малыша стало для нее двойным чудом, потому что Бартек – это не только мальчик, но мальчик, родившийся в деревня Miejsce Odrzańskie, где долгие годы появлялись на свет только девочки.

Ну, а гордого отца новорожденного Гжегожа прозвали настоящим героем. Мэр отметил, что его предложение о вознаграждении все еще в силе, правда, придется немного подождать (до завершения пандемии коронавируса).

Фото: pixabay

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Теги: Новости
 
 
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В польской деревне, где на протяжении десяти лет рождались только девочки, наконец появился мальчик, пишет Daily Mail. Крошечная деревня Miejsce Odrzańskie на юге Польши, в...
 
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