От 35,6 тысячи долларов. Узнали официальные цены минских «однушек», проданных в апреле

Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке жилья цена квадратного метра в однокомнатных квартирах в первом квартале 2020 года была зафиксирована в пределах 1470 долларов в эквиваленте. Однако в апреле, когда коронавирус стал набирать обороты и вносить изменения во все сферы жизни, цены на «вторичке», как и прогнозировалось, стали снижаться в долларовом эквиваленте. REALTY.TUT.BY изучил в Реестре цен сделки купли-продажи за апрель и посмотрел, почем покупали однокомнатные квартиры в Минске. Точнее — какие цифры вносились в договоры купли-продажи. В подборке — самые бюджетные варианты.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Цена в рекламных объявлениях — это желание продавца, которое не всегда соответствует реальному положению вещей. По оценке Николая Простолупова, директора агентства недвижимости «БЕЛЦТН» и почетного председателя ОО «Белорусская ассоциация „Недвижимость“», сейчас порядка 70% рекламируемых квартир на вторичном рынке жилья имеют завышенные цены . И если они и будут проданы, то по более низким ценам.

Но есть и другая сторона медали. Она заключается в том, что официальная статистика дает те цифры, которые указаны в договоре купли-продажи. А теоретически там можно прописать любую сумму. Поэтому в подборку самых дешевых вариантов однокомнатных квартир столицы, проданных в апреле, не вошли сделки с символической ценой. Такие договоры купли-продажи обычно оформляются между родственниками и носят формальный характер. Мы выбирали более приближенные к реальности, но, стоит сказать, явно не все из них этой реальностью являются.

В новостройке на улице Братской, 4, сданной в эксплуатацию в 2018 году, однокомнатная квартира была продана за 91,7 тысячи рублей, или 35,6 тысячи долларов на момент сделки. Площадь квартиры — 39,3 квадратного метра, цена за «квадрат» — 907,4 доллара.



Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

Однокомнатная квартира на улице Лобанка, 91 (микрорайон Сухарево) была продана за 89,1 тысячи рублей, или 36 тысяч долларов на момент сделки. Квартира площадью 41,9 квадратного метра расположена в панельном доме 2007 года постройки. Цена квадратного метра — 859 долларов.



Фото: «Яндекс.Карты»

На улице Жуковского, 5/1 однокомнатную квартиру в панельном доме 1991 года постройки продали за 97,7 тысячи рублей, или 36,7 тысячи долларов на момент сделки. Площадь квартиры — 33 квадратных метра, цена «квадрата» — 1113 долларов.



Фото: «Яндекс.Карты»

«Однушка» в панельном доме на улице Герасименко, 1 была продана за 93 тысячи рублей, или 37,8 тысячи долларов на момент сделки. Дом — панельный, 1980 года постройки. Площадь квартиры — 33 квадратных метра. Цена за «квадрат» — 1143 доллара.



Фото: скриншот с «Яндекс.Карты»

Однокомнатная квартира в панельном доме на улице Воронянского, 64 была продана за 92,9 тысячи рублей, или 38 тысяч долларов на момент сделки. Дом — панельный, 1974 года постройки. Площадь квартиры — 33 квадратных метра. Цена за «квадрат» — 1151 доллар.



Фото: «Яндекс.Карты»

В панельном доме на улице Ротмистрова, 32 была продана однокомнатная квартира за 94 тысячи рублей, или 38,3 тысячи долларов на момент сделки. Дом 1984 года постройки, площадь квартиры — 33,4 квадратного метра. Цена «квадрата» — 1149 долларов.



Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

Однокомнатная квартира в многоэтажке на Логойском тракте, 21 обошлась покупателям в 100 тысяч рублей, или 38,9 тысячи долларов на момент сделки. Дом каркасный, 2013 года постройки. Площадь квартиры — 44,6 квадратного метра, цена «квадрата» — 872 доллара.



Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

«Однушка» на улице Хмелевского, 38 (рядом со станцией метро «Грушевка») была продана за 95,5 тысячи рублей, или 39 тысяч долларов на момент сделки. Дом — кирпичный, 1956 года постройки. Площадь квартиры — 30,2 квадратного метра, цена за «квадрат» — 1291 доллар.



Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»