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Минск уведомил посольство РФ об отзыве аккредитации журналистов «Первого канала»
07.05.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
МИД Беларуси проинформировал посольство России в республике о лишении аккредитации двух журналистов российского «Первого канала», сообщили
Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что лишение аккредитации съемочной не обязывает этих журналистов покинуть страну — речь идет о невозможности осуществлять профессиональную журналистскую деятельность в Беларуси.
В среду на «Первом канале» вышел сюжет из белорусского города Столбцы. В сюжете заявлялось о «резком ухудшении ситуации с коронавирусом» в Беларуси, также отмечалось, что «официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия». В качестве иллюстрации была снята панорамная картина местного кладбища. БТ в сюжете насчитало семь фейков, хотя это вопрос очень спорный.
Беларусь остается одной из немногих стран Европы, где до сих пор не введены обязательные ограничения из-за коронавируса. Ситуация с COVID-19 не повлияла на решение президента Александра Лукашенко провести парад 9 Мая.
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МИД Беларуси проинформировал посольство России в республике о лишении аккредитации двух журналистов российского «Первого канала», сообщили «РИА Новости» в...
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