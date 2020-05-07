Минск уведомил посольство РФ об отзыве аккредитации журналистов «Первого канала»

Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что лишение аккредитации съемочной не обязывает этих журналистов покинуть страну — речь идет о невозможности осуществлять профессиональную журналистскую деятельность в Беларуси.





В среду на «Первом канале» вышел сюжет из белорусского города Столбцы. В сюжете заявлялось о «резком ухудшении ситуации с коронавирусом» в Беларуси, также отмечалось, что «официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия». В качестве иллюстрации была снята панорамная картина местного кладбища. БТ в сюжете насчитало семь фейков, хотя это вопрос очень спорный.





Беларусь остается одной из немногих стран Европы, где до сих пор не введены обязательные ограничения из-за коронавируса. Ситуация с COVID-19 не повлияла на решение президента Александра Лукашенко провести парад 9 Мая.