Рост зараженных после праздников, ядерное топливо и быть мамой ребенка с СМА - все за вчера

Май набирает обороты: все зеленеет вокруг и цветет, подбирается пора отпусков. Уже думали, как провести лето: отправиться в путешествие по стране или устроить самоизоляцию на даче? А пока не расслабляемся, вспоминаем, что случилось в среду.
О КОРОНАВИРУСЕ
В Беларуси, по данным на 6 мая, зарегистрированы 19 255 случаев коронавируса (+905 случаев за сутки), выздоровели 4388 пациентов (+ 617 за сутки), умерли 112 пациентов (+ 5 за сутки). Внимание! Нужны доноры плазмы.
Врач одной из столичных больниц рассказала, что количество пациентов заметно выросло после Пасхи. Так как отразились субботник и праздники на количестве зараженных коронавирусом? На графиках все видно. Сообщения о новых очагах все появляются: в Пружанском районе коронавирус нашли у 10 человек, в Ошмянах — у ксендза (в костелах района отменили публичные служения), есть случаи в армии, эпидемией охвачены все районы Витебщины. Больница в Витебске снова закупает мешки для трупов — еще 100. Хотя говорили о «годовой потребности в 50».
Рассказываем долгую историю выздоровления минчанки Вероники: девушка провела в больнице больше двух недель. Перед выпиской у нее взяли три теста на коронавирус. Когда пришли отрицательные результаты первых двух, ее отпустили домой. Потом оказалось, что третий тест был положительным. Как такое возможно?
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
6 мая на БелАЭС прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока. На это сразу отреагировала Литва, которая является противницей строительства АЭС в Островце. Литва направила в Беларусь ноту и призвала уделить первостепенное внимание безопасности над графиком строительства станции и не подвергать опасности своих или чужих граждан. Глава литовского МИД выразил обеспокоенность и по поводу быстрого распространения COVID-19 в Беларуси. Кстати, ситуацию с коронавирусом в нашей стране прокомментировал и пресс-секретарь президента России.
МИД Беларуси лишил аккредитации корреспондента российского «Первого канала». Причину в МИД не называют. Но, возможно, это связано с репортажами канала о ситуации с распространением COVID-19 в Беларуси.
Что мы знаем про парад к Дню Победы? Во-первых, он будет: военные сообщили, во сколько он пройдет и когда генеральная репетиция. Во-вторых, не забывайте еще и про концерт. Узнали, кто будет выступать. В-третьих, читатели, переболевшие COVID-19, сообщили, что их приглашают на парад. Что говорят власти?
Вчера задержалидвух блогеров — автора Youtube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского и канала «Народный репортер» Сергея Петрухина. После этого в трех городах прошли акции протеста, в Минске не обошлось без задержаний.
Продолжаются задержания в сфере культуры. По данным источников, около месяца назад сотрудники КГБ задержали директора музыкально-продюсерского центра Андрея Калину.
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В ФСЗН задолжали 20 млн рублей. На начало апреля не смогли вовремя перечислить взносы более 780 организаций и ИП. При этом ФСЗН перестал публиковать на сайте размер «просрочки» по страховым взносам, а размещает только список должников. Кто рискует попасть в «пенсионную ловушку»?
Первые три месяца года стали рекордными по продажам новых авто, но дилеры не обольщались и предрекали падение рынка в апреле. Так оно и произошло. Падение серьезное.
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