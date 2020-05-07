Рост зараженных после праздников, ядерное топливо и быть мамой ребенка с СМА - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Май набирает обороты: все зеленеет вокруг и цветет, подбирается пора отпусков. Уже думали, как провести лето: отправиться в путешествие по стране или устроить самоизоляцию на даче? А пока не расслабляемся, вспоминаем, что случилось в среду.

О КОРОНАВИРУСЕ

Рассказываем долгую историю выздоровления минчанки Вероники: девушка провела в больнице больше двух недель. Перед выпиской у нее взяли три теста на коронавирус. Когда пришли отрицательные результаты первых двух, ее отпустили домой. Потом оказалось, что третий тест был положительным . Как такое возможно?

Врач одной из столичных больниц рассказала , что количество пациентов заметно выросло после Пасхи . Так как отразились субботник и праздники на количестве зараженных коронавирусом? На графиках все видно . Сообщения о новых очагах все появляются: в Пружанском районе коронавирус нашли у 10 человек, в Ошмянах — у ксендза (в костелах района отменили публичные служения), есть случаи в армии , эпидемией охвачены все районы Витебщины . Больница в Витебске снова закупает мешки для трупов — еще 100. Хотя говорили о «годовой потребности в 50».

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