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Без парада, но с салютом. Как Витебск отметит 9 мая во время эпидемии
07.05.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за эпидемии коронавируса в Витебске 9 мая не будет парада и массовых культурных мероприятий. Но городские власти и творческие работники все же придумали, как сделать так, чтобы на День Победы и в этом году горожане почувствовали праздничную атмосферу.
Площадь Победы
10.00 — возложение цветов и венков к мемориальному комплексу «Три штыка»
10.30 — возложение цветов к бюсту Петра Машерова
10.30−13.00 и 21.00−23.00 — трансляция праздничной концертной программы на больших экранах
22.55−23.00 — акция «Споем „День Победы“ вместе»
23.00 — салют
Парк Победителей, аллея Воинской славы на площади Победы, парк в пойме Витьбы
10.30−21.00 — работа аттракционов
Парк Мазурино
10.00−20.00 — день семейного отдыха
Краеведческий музей
9 и 10 мая, с 10.00 до 18.00 будет открыта
В эти выходные все желающие могут посетить экспозицию бесплатно.
Центр культуры «Витебск»
9 мая, с 12.00 — онлайн-марафон «75 спасибо!» в
Ведущим прямого эфира станет генеральный директор Центра культуры Глеб Лапицкий. На связь с ним выйдут представители различных творческих коллективов, учреждений культуры, школ искусств, общеобразовательных школ, предприятий и организаций всех районов Витебской области. Подробнее —
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Из-за эпидемии коронавируса в Витебске 9 мая не будет парада и массовых культурных мероприятий. Но городские власти и творческие работники все же придумали, как...
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