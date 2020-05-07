Без парада, но с салютом. Как Витебск отметит 9 мая во время эпидемии

Источник материала: Tut.by

Из-за эпидемии коронавируса в Витебске 9 мая не будет парада и массовых культурных мероприятий. Но городские власти и творческие работники все же придумали, как сделать так, чтобы на День Победы и в этом году горожане почувствовали праздничную атмосферу.



Фото: Игорь Матвеев

Площадь Победы

10.00 — возложение цветов и венков к мемориальному комплексу «Три штыка»

10.30 — возложение цветов к бюсту Петра Машерова

10.30−13.00 и 21.00−23.00 — трансляция праздничной концертной программы на больших экранах

22.55−23.00 — акция «Споем „День Победы“ вместе»

23.00 — салют

Парк Победителей, аллея Воинской славы на площади Победы, парк в пойме Витьбы

10.30−21.00 — работа аттракционов

Парк Мазурино

10.00−20.00 — день семейного отдыха

Краеведческий музей

9 и 10 мая, с 10.00 до 18.00 будет открыта экспозиция «Памяти патриотов Витебщины» . В подвалах нынешнего духовного училища на улице Крылова, 7 в войну размещалась тюрьма СД. В ее застенках были приговорены к расстрелу или повешению более 3 тысяч человек.

В эти выходные все желающие могут посетить экспозицию бесплатно.

Центр культуры «Витебск»

9 мая, с 12.00 — онлайн-марафон «75 спасибо!» в аккаунте Центра культуры в инстаграм

Ведущим прямого эфира станет генеральный директор Центра культуры Глеб Лапицкий. На связь с ним выйдут представители различных творческих коллективов, учреждений культуры, школ искусств, общеобразовательных школ, предприятий и организаций всех районов Витебской области. Подробнее — здесь.

Полная программа мероприятий — на сайте горисполкома.