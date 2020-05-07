Российский «Уралкалий» раскритиковал калийный контракт Беларуси с Китаем













В «Уралкалии» полагают, что «коммерческие условия, которые были достигнуты на переговорах ОАО „БКК“, не отражают реальную рыночную ситуацию, которая складывается на текущий момент и в перспективе». «Согласованная цена не является оптимальной как для контракта, заключаемого на столь длительный период, так и для отрасли в целом», — говорится в сообщении.





Производители калия несут высокие инвестиционные расходы, связанные с поддержанием существующих производственных мощностей и разработкой новых месторождений. Это необходимо для удовлетворения растущего мирового спроса на удобрения. При этом «заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной ОАО „БКК“, в долгосрочном периоде приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний и в конечном итоге — к дефициту хлористого калия на рынке».





Со своей стороны, «Уралкалий» видит нестабильность рынка и понимает непростые позиции всех его участников ввиду текущей волатильности и неблагоприятных прогнозов по восстановлению калийной отрасли. «В этой связи компании предстоит определиться, готова ли она будет заключать контракты по такой цене», — заключается в пресс-релизе «Уралкалия».





30 апреля БКК согласовала цену поставок в Китай на 2020 год на уровне 220 долларов за тонну, на 70 долларов ниже цены предыдущих контрактов.





БКК в своем сообщении утверждала, что цена нового контракта создает «прочный фундамент для стабилизации, восстановления и развития мирового рынка калийных удобрений».





«Несмотря на существенный дисконт к предыдущему контракту, заключение соглашения является позитивной новостью для калийной отрасли, так как остальные потребители обычно сокращают закупки в отсутствие китайского бенчмарка», — отмечали аналитики «ВТБ Капитала».





На олигополистическом калийном рынке стоимость долгосрочных контрактных объемов в Китае и Индии является важнейшим ценовым ориентиром.





Цены на хлоркалий на крупнейшем спотовом рынке в Бразилии упали с начала года в отсутствие китайского контракта на 24%, до 215 долларов за тонну, минимума с первого квартала 2007 года. Переговоры по контракту затянулись из-за вспышки коронавируса: в первом квартале импорт хлоркалия Китаем сократился на 30%, а запасы оставались на высоком уровне.





У производителей в первом квартале 2020 года были неважные финансовые дела.





РИА «Новости» в «Уралкалии». В январе-марте выручка «Уралкалия» уменьшилась на 25,5% — до 3 533 млрд российских рублей, прибыль от продаж упала на 48,2% — до 12,62 млрд рублей. Компания получила чистый убыток в размере 31,6 млрд рублей против чистой прибыли в размере 26,963 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Снижение доходов произошло «за счет увеличения отрицательных курсовых разниц», сообщилив «Уралкалии».





ТАСС представитель компании. «Уралкалий» также сообщил, что сократил на 30% утвержденную в декабре 2019 года к реализации в 2020 году инвестпрограмму, «она будет на уровне 400 млн долларов или ниже», сообщилпредставитель компании.





Данных работы «Беларуськалия» в первом квартале нет. Известно лишь, что экспорт произведенных в Беларуси калийных удобрений в январе-феврале 2020 года снизился на 30,1% к аналогичному периоду прошлого года и составил 798,9 тыс. тонн в пересчете на активное вещество. В денежном выражении продажи за границу упали на 39,3%, до 310,8 млн долларов. Это произошло как за счет снижения объемов, так и цены.





В начале года «Беларуськалий» уже стал подстраиваться под изменившую конъюнктуру рынка. Госкомпания запустила полугодовую программу по снижению затрат.





Стоит напомнить, что в 2005—2013 годах «Беларуськалий» и «Уралкалий» продавали удобрения через единого трейдера ЗАО «Белорусская калийная компания». Однако после громкого развода сейчас каждый производитель работает по отдельности. Правда, с тех пор предпринимались попытки возобновить альянс. Но они были безуспешными.