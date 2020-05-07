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Российский «Уралкалий» раскритиковал калийный контракт Беларуси с Китаем
07.05.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Российская компания «Уралкалий» считает низкой цену поставок хлоркалия в Китай в 220 долларов за тонну, о которой на прошлой неделе договорилась «Белорусская калийная компания» (БКК, спецэкспортер «Беларуськалия») с группой китайских партнеров. Информация об этом размещена на сайте российской компании.
В «Уралкалии» полагают, что «коммерческие условия, которые были достигнуты на переговорах ОАО „БКК“, не отражают реальную рыночную ситуацию, которая складывается на текущий момент и в перспективе». «Согласованная цена не является оптимальной как для контракта, заключаемого на столь длительный период, так и для отрасли в целом», — говорится в сообщении.
Производители калия несут высокие инвестиционные расходы, связанные с поддержанием существующих производственных мощностей и разработкой новых месторождений. Это необходимо для удовлетворения растущего мирового спроса на удобрения. При этом «заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной ОАО „БКК“, в долгосрочном периоде приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний и в конечном итоге — к дефициту хлористого калия на рынке».
Со своей стороны, «Уралкалий» видит нестабильность рынка и понимает непростые позиции всех его участников ввиду текущей волатильности и неблагоприятных прогнозов по восстановлению калийной отрасли. «В этой связи компании предстоит определиться, готова ли она будет заключать контракты по такой цене», — заключается в пресс-релизе «Уралкалия».
30 апреля БКК согласовала цену поставок в Китай на 2020 год на уровне 220 долларов за тонну, на 70 долларов ниже цены предыдущих контрактов.
БКК в своем сообщении утверждала, что цена нового контракта создает «прочный фундамент для стабилизации, восстановления и развития мирового рынка калийных удобрений».
«Несмотря на существенный дисконт к предыдущему контракту, заключение соглашения является позитивной новостью для калийной отрасли, так как остальные потребители обычно сокращают закупки в отсутствие китайского бенчмарка», — отмечали аналитики «ВТБ Капитала».
На олигополистическом калийном рынке стоимость долгосрочных контрактных объемов в Китае и Индии является важнейшим ценовым ориентиром.
Цены на хлоркалий на крупнейшем спотовом рынке в Бразилии упали с начала года в отсутствие китайского контракта на 24%, до 215 долларов за тонну, минимума с первого квартала 2007 года. Переговоры по контракту затянулись из-за вспышки коронавируса: в первом квартале импорт хлоркалия Китаем сократился на 30%, а запасы оставались на высоком уровне.
У производителей в первом квартале 2020 года были неважные финансовые дела.
В январе-марте выручка «Уралкалия» уменьшилась на 25,5% — до 3 533 млрд российских рублей, прибыль от продаж упала на 48,2% — до 12,62 млрд рублей. Компания получила чистый убыток в размере 31,6 млрд рублей против чистой прибыли в размере 26,963 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Снижение доходов произошло «за счет увеличения отрицательных курсовых разниц», сообщили
«Уралкалий» также сообщил, что сократил на 30% утвержденную в декабре 2019 года к реализации в 2020 году инвестпрограмму, «она будет на уровне 400 млн долларов или ниже», сообщил
Данных работы «Беларуськалия» в первом квартале нет. Известно лишь, что экспорт произведенных в Беларуси калийных удобрений в январе-феврале 2020 года снизился на 30,1% к аналогичному периоду прошлого года и составил 798,9 тыс. тонн в пересчете на активное вещество. В денежном выражении продажи за границу упали на 39,3%, до 310,8 млн долларов. Это произошло как за счет снижения объемов, так и цены.
В начале года «Беларуськалий» уже стал подстраиваться под изменившую конъюнктуру рынка. Госкомпания запустила полугодовую программу по снижению затрат.
Стоит напомнить, что в 2005—2013 годах «Беларуськалий» и «Уралкалий» продавали удобрения через единого трейдера ЗАО «Белорусская калийная компания». Однако после громкого развода сейчас каждый производитель работает по отдельности. Правда, с тех пор предпринимались попытки возобновить альянс. Но они были безуспешными.
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Российская компания «Уралкалий» считает низкой цену поставок хлоркалия в Китай в 220 долларов за тонну, о которой на прошлой неделе договорилась «Белорусская...
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