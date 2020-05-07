Новая работа художника Бэнкси посвящена медикам: «Спасибо за все, что вы делаете»









На картине изображен мальчик, сидящий возле корзины для бумаг, куда сложены фигурки Человека-паука и Бэтмена. Ребенок держит в руках нового супергероя – игрушечную медсестру, вытянувшую вперед руку, как Супермен. Красный крест на ее костюме – это единственная цветная деталь на картине.





Художник также оставил сотрудникам больницы сообщение: «Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного озарит место, даже если оно будет только черно-белым».





Картина будет висеть в больнице до осени, после чего ее выставят на аукцион, чтобы собрать средства для Национальной службы здравоохранения Великобритании.







