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Новая работа художника Бэнкси посвящена медикам: «Спасибо за все, что вы делаете»
07.05.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Художник Бэнкси создал новую работу – она расположена в британском Саутгемптоне и посвящена тем, кто борется с коронавирусом.
На картине изображен мальчик, сидящий возле корзины для бумаг, куда сложены фигурки Человека-паука и Бэтмена. Ребенок держит в руках нового супергероя – игрушечную медсестру, вытянувшую вперед руку, как Супермен. Красный крест на ее костюме – это единственная цветная деталь на картине.
Художник также оставил сотрудникам больницы сообщение: «Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного озарит место, даже если оно будет только черно-белым».
Картина будет висеть в больнице до осени, после чего ее выставят на аукцион, чтобы собрать средства для Национальной службы здравоохранения Великобритании.
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Художник Бэнкси создал новую работу – она расположена в британском Саутгемптоне и посвящена тем, кто борется с коронавирусом.
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