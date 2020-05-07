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"Не топите наших врачей! Они сейчас даже не между двух огней, они в адском пламени"

07.05.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последнее время начала разворачиваться дискуссия по поводу белорусских медиков. Потому что, с одной стороны, именно они сегодня спасают жизни, рискуя своими. Но, с другой стороны, именно они молчат об истинном положении дел и отказываются делать тесты на коронавирус даже тем, у кого, как говорится, все симптомы. Включилась в дискуссию и читательница "Белорусского партизана".

"Не топите наших врачей! Они сейчас даже не между двух огней, они в адском пламени"
Прочла вашу статью "Забудьте о "самоотверженных врачах": больные белорусы требуют проведения анализов, но им отказывают!"

Данные статьи в корне не верны.

Моя хорошая знакомая переболела "неким очень тяжелым ОРВИ", по симптоматике 100% COVID -19. Переболела и ее семья, включая двухгодовалую  внучку.

Звонила она в скорую - скорая не поехала, передали вызов участковому терапевту.

Терапевт приходил к ним исправно, лечил, никто не умер (хотя моя знакомая говорила -- "Думала, что сдохну, температура за 39, ни вкуса, ни нюха, дышала с трудом, кашель не отпускал две недели).

Терапевт сказал, что по его мнению, в семье коронавирусная инфекция, и, безусловно, если будет еще хуже, их госпитализируют.

Знакомая просила взять анализы на COVID-19. Да, ей тоже отказали. Но почему отказали?

Участковый терапевт сказал, что по приказам Минздрава в амбулаторных условиях мазок берется только у контактировавших с больными или выписанным из стационара с COVID-19 для контроля излеченности.

Двусторонние пневмонии средней тяжести не везут в больницу - там нет мест.

ВРАЧИ ТАК ДЕЙСТВУЮТ НЕ ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ - ЭТО ПРИКАЗЫ МИНЗДРАВА!!!

Соответственно, больного (если он не "контакт' и не приехал из-за рубежа) Минздрав de facto запрещает тестировать на COVID-19. Даже если симптомы, как говорится, налицо. 
 
Если человеку становится хуже, его везут в больницу. Но до этого он мирно гуляет (если в состоянии, конечно), отоваривая вирусом всех подряд.

На что рассчитывает Минздрав? Мое мнение такое: 

1. В статистику не попадет значительной количество заболевших COVID-19.

2. Люди в первую очередь будут не доверять кому? -- рядовым врачам. Хотя они "не берут анализы" не потому, что не хотят, а потому что запрещено. Но Минздрав остается белым и пушистым. 

3. Врачам, которые работают с COVID положены ДОПЛАТЫ ЗА РАБОТУ С зараженными больными. А если нет возможности сделать анализ больному и подтвердить COVID-19, "значит и коронавируса нет". 

То есть врачу-терапевту на участке можно НЕ ДОПЛАЧИВАТЬ и НЕ ВЫДАВАТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Приказы Минздрава есть в каждой поликлинике у главврачей, начмедов и завотделений. Есть они и у многих рядовых врачей. 

Не топите наших врачей. Они сейчас даже не между двух огней, они просто в адском пламени:

1. Минздрав с его приказами 

2. Больные с претензиями 

3. Возможность просто умереть от COVID-19 из-за отсутствия возможности узнать, есть ли вирус у пациента, которого они лечат или нет. (особенно это относится к поликлиникам).

4. Наконец, не зная точного диагноза, врачи не ИМЕЮТ права лечить больного от коронавирусной инфекции. Они имеют право лечить ПНЕВМОНИЮ.

Прошу прощения, что не подписываюсь под письмом. Я боюсь преследований со строны властей. Многих нынче вынуждают молчать.

Анна
 
 
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В последнее время начала разворачиваться дискуссия по поводу белорусских медиков. Потому что, с одной стороны, именно они сегодня спасают жизни, рискуя своими. Но,...
 
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