"Не топите наших врачей! Они сейчас даже не между двух огней, они в адском пламени"

Прочла вашу статью "Забудьте о "самоотверженных врачах": больные белорусы требуют проведения анализов, но им отказывают!"





Данные статьи в корне не верны.





Моя хорошая знакомая переболела "неким очень тяжелым ОРВИ", по симптоматике 100% COVID -19. Переболела и ее семья, включая двухгодовалую внучку.





Звонила она в скорую - скорая не поехала, передали вызов участковому терапевту.





Терапевт приходил к ним исправно, лечил, никто не умер (хотя моя знакомая говорила -- "Думала, что сдохну, температура за 39, ни вкуса, ни нюха, дышала с трудом, кашель не отпускал две недели).





Терапевт сказал, что по его мнению, в семье коронавирусная инфекция, и, безусловно, если будет еще хуже, их госпитализируют.





Знакомая просила взять анализы на COVID-19. Да, ей тоже отказали. Но почему отказали?





Участковый терапевт сказал, что по приказам Минздрава в амбулаторных условиях мазок берется только у контактировавших с больными или выписанным из стационара с COVID-19 для контроля излеченности.





Двусторонние пневмонии средней тяжести не везут в больницу - там нет мест.





ВРАЧИ ТАК ДЕЙСТВУЮТ НЕ ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ - ЭТО ПРИКАЗЫ МИНЗДРАВА!!!





Соответственно, больного (если он не "контакт' и не приехал из-за рубежа) Минздрав de facto запрещает тестировать на COVID-19. Даже если симптомы, как говорится, налицо.

Если человеку становится хуже, его везут в больницу. Но до этого он мирно гуляет (если в состоянии, конечно), отоваривая вирусом всех подряд.





На что рассчитывает Минздрав? Мое мнение такое:





1. В статистику не попадет значительной количество заболевших COVID-19.





2. Люди в первую очередь будут не доверять кому? -- рядовым врачам. Хотя они "не берут анализы" не потому, что не хотят, а потому что запрещено. Но Минздрав остается белым и пушистым.





3. Врачам, которые работают с COVID положены ДОПЛАТЫ ЗА РАБОТУ С зараженными больными. А если нет возможности сделать анализ больному и подтвердить COVID-19, "значит и коронавируса нет".





То есть врачу-терапевту на участке можно НЕ ДОПЛАЧИВАТЬ и НЕ ВЫДАВАТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.





Приказы Минздрава есть в каждой поликлинике у главврачей, начмедов и завотделений. Есть они и у многих рядовых врачей.





Не топите наших врачей. Они сейчас даже не между двух огней, они просто в адском пламени: