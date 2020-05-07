Французов призвали выполнить патриотический долг и есть больше сыра

Источник материала: Tut.by

Граждан Франции просят выполнить свой патриотический долг и есть больше сыра, чтобы помочь молочной промышленности в условиях пандемии коронавируса, пишет nypost.com.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как утверждают представители французской молочной промышленности, продажи некоторых сыров упали на 60 процентов. Причина — производители сыра больше не могут продавать их в рестораны, а рынки под открытым небом вынуждены закрыться.

Как заявил президент молочного коллектива Sodiaal Дэмиен Лакомб, из 2000 тонн сыра, которые должны были быть проданы в течение месяца, 1500 остались невостребованными. По его словам, если сыр не будет куплен к 11 мая, срок годности истечет.

Представители индустрии призывают граждан «есть сыр в знак солидарности с нашими производителями». Кампанию называют «Fromagissons» («Давайте действовать ради сыра»).

С аналогичной инициативой в конце апреля выступили в Бельгии. Там призвали граждан есть больше картофеля фри, чтобы уменьшить огромный избыток картофеля.