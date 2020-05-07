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Владелец московского «Спартака» госпитализирован с коронавирусом
07.05.2020 12:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У председателя совета директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонида Федуна диагностирована коронавирусная инфекция,
В данный момент 64-летний функционер находится на лечении в больнице.
«Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении «Спартака».
На данный момент в России зафиксировано 177 160 случаев заражения COVID-19. 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.
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64-летний функционер находится на лечении в больнице.
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