У двух учащихся Суворовского училища обнаружен коронавирус

Источник материала: Tut.by

У двух учащихся 1-го и 5-го курса Суворовского училища оказались положительными тесты на COVID-19. Как ребята заразились вирусом и какие меры безопасности для остальных учащихся приняли, рассказали в Министерстве обороны.



Иллюстративный снимок. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В редакцию TUT.BY обратилась сестра одного из учащегося Суворовского училища и сообщила, что в роте у брата обнаружен коронавирус, поэтому ребят просят оставаться в самоизоляции.

В Министерстве обороны информацию подтвердили. Двое воспитанников Минского Суворовского военного училища сейчас находятся на лечении в Минской инфекционной больнице. Их состояние удовлетворительное.

— Каникулы в Суворовском училище по такому же графику, как в обычных школах. В училище всем измеряют температуру ежедневно, а после возвращения из дома ребята также проходят медосмотр. По приезду с каникул у ребят незначительно поднялась температура, — пояснила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик. — Их направили в больницу и там были взяты тесты на COVID-19. Пробы оказались положительными.

Как сообщили в Минобороны, в училище оперативно провели эпидрасследование. Все контакты 1-го уровня уже изолированы. Родителям таких воспитанников предложили, согласно рекомендациям Минздрава, изолировать ребят дома.

— Предусмотрен вариант изоляции в санитарной части училища. В основном учащихся забрали родители, но, если у кого-то не получается, такой вариант возможен, — подчеркивает Наталья Гаврусик. — У всех контактов 1-го уровня также взята проба для анализа.

Кроме этого, по желанию отправиться домой на самоизоляцию могут те учащиеся 1-го и 5-го курсов, которые не являются контактами 1-го уровня. Насколько известно Министерству обороны, такой возможностью родители тоже пока не пользовались.

Будут ли эти «суворовцы» участвовать в параде?

— Нет. Ни среди заболевших, ни среди контактов 1-го уровня участников парада на 9 мая нет. Ребята с 1-го и 5-го курсов в военном параде участие не принимают, — отметили в Минобороны.