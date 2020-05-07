ВОЗ: «Рост заражений в Беларуси вызывает нашу озабоченность. Рекомендациями по усилению мер дистанцирования является перенос или отмена массовых скоплений людей, включая спортивные и культурные мероприятия»

Источник материала: Tribuna.com

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев заявил, что темпы прироста числа инфицированных коронавирусом в Беларуси вызывают обеспокоенность.

«Продолжающийся рост новых случаев высокими темпам однозначно вызывает нашу озабоченность, так как это увеличивает серьезную нагрузку на систему здравоохранения и может негативно сказаться на качестве и объеме оказываемой медицинской помощи населению.

Быстрый рост числа новых случаев COVID-19 в течение нескольких недель подряд свидетельствует о наличии устойчивой передачи вируса среди населения.

На рост числа новых случаев в определенной степени влияет возросший потенциал страны в плане проводимых тестов. Но это также является отражением роста числа заболевших и уровня распространения эпидемии в стране.

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Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между ними в 1,5-2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии. В этой связи, одной из рекомендаций ВОЗ по усилению мер физического дистанцирования является перенос или отмена массовых скоплений людей, включая спортивные, культурные, политические и религиозные мероприятия.

ВОЗ предпринимает все усилия, для того чтобы эта информация была доведена до руководства страны. Однако принятие решения о выполнении рекомендаций ВОЗ является прерогативой правительства страны», – сказал Бердыклычев в интервью РИА Новости .

Напомним, по данным на 6 мая, в Беларуси было выявлено 19 255 случаев заражения COVID-19. Умерли 112 человек.

В Беларуси продолжается чемпионат по футболу во всех лигах, зрителям не запрещено посещать стадионы.

Ранее глава АБФФ Владимир Базанов заявлял, что чемпионат по футболу будет остановлен, «если будет какая-то критическая ситуация» .

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