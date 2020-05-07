ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь рассчитывает получить 90 млн евро от ВБ для борьбы с COVID-19 в ближайшее время

07.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Беларусь рассчитывает получить 90 млн евро от ВБ для борьбы с COVID-19 в ближайшее время

 Беларусь рассчитывает на получение 90 млн евро от Всемирного банка для борьбы с COVID-19 в ближайшее время, сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

«Первый проект со Всемирным банком по здравоохранению на 90 млн евро в высокой степени готовности. Мы уже закончили все наши внутренние процедуры, банк тоже в основном все это дело завершил. Думаю, в ближайшие дни может быть объявлено о вступлении проекта в силу», — отметил Дмитрий Крутой.

По его словам, контакты с коллегами из международных финансовых институтов поддерживаются по видеосвязи, банкам представлены документы, которые они требовали.

«Сейчас идут консультации на уровне технических экспертов, мы ждем от них финальных решений. Эта работа продолжается практически в ежедневном режиме и с МВФ в том числе», — добавил первый вице-премьер.

Как сообщалось, Беларусь работает со Всемирным банком, МВФ, Банком развития Китая, Европейским инвестиционным банком, правительствами отдельных стран с целью получения финансовой поддержки для восстановления после пандемии коронавируса. В целом страна рассчитывает на $2-2,5 млрд от внешних кредиторов на преодоление последствий COVID-19.

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Беларусь рассчитывает на получение 90 млн евро от Всемирного банка для борьбы с COVID-19 в ближайшее время, сообщил сегодня журналистам первый заместитель...
 
Новости дня
Новости
 
Дезинформация. Как в Беларуси может быть в 30 раз меньше умерших от коронавируса, чем в Швеции?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика