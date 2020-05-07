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БПС-Сбербанк - про эпидситуацию в головном офисе, где несколько сотрудников заболели COVID-19, а один умер

07.05.2020 15:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале апреля стало известно о смерти 51-летнего сотрудника головного офиса БПС-Сбербанка, у которого был диагностирован коронавирус. Еще 11 сотрудников оказались на лечении в больнице. После этого 80% работников головного офиса, включая топ-менеджеров, перешли на удаленную работу, были приняты и другие меры предосторожности. FINANCE.TUT.BY узнал, как обстоят дела в банке месяц спустя.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В БПС-Сбербанке рассказывают, что приняли комплекс мер по улучшению эпидемиологической ситуации. Так, помимо перехода на «удаленку» также было решено отказаться от всех деловых поездок и проводить совещания и встречи в формате видеоконференций. В помещениях банка каждый день проводят уборку с использованием дезинфицирующих средств. Обрабатываются в том числе банкоматы и инфокиоски. Поступающую в банк наличность распаковывают через промежуток от 2 до 10 часов и пересчитывает с использованием сортировщиков банкнот, в конструкцию которых входит ультрафиолетовая лампа, через которую проходят все купюры при пересчете.

В банке рассказывают, что сотрудники, которые взаимодействуют с клиентами, работают в защитных экранах и резиновых перчатках, также персонал обеспечивают индивидуальными средствами защиты: многоразовыми масками, антисептиком для обработки поверхностей рабочего места. Инкассаторы тоже работают в масках и перчатках, в каждой инкассаторской машине имеются дезрастворы для обработки рук и поверхности салона автомобиля.

— Весь комплекс принятых мер показал эффективность. Эпидемическая ситуация контролируемая, новой информации по коронавирусу нет. Сотрудники по-прежнему работают удаленно, — рассказали в пресс-службе БПС-Сбербанка.

В банке уточняют, что оказали наследникам умершего сотрудника материальную поддержку и компенсировали соответствующие расходы. Как сейчас себя чувствуют сотрудники, которые проходили лечение в больницах, в банке не уточнили.

Кроме того, c 1 апреля «в связи с реализацией комплекса мер профилактики распространения респираторных вирусных инфекций» было приостановлено обслуживание физических и юридических лиц в некоторых подразделениях банка в Минске, Могилеве, Гродно, Гомеле, Бресте, Новополоцке, Жодино, Смолевичах, Солигорске. В БПС-Сбербанке рассказали, что часть этих подразделений пока еще закрыта. Все остальные офисы банка работают.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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