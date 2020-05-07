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В Нидерландах с 1 июня могут открыть концертные залы, рестораны и кинотеатры

07.05.2020 15:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нидерландах с 1 июня могут открыть концертные залы, рестораны и кинотеатры

С 1 июня в Нидерландах могут открыться кафе, рестораны, кинотеатры, музеи и концертные залы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства страны.

В сообщении говорится, что заведения будут открыты, если ситуация с COVID-19 будет под контролем. Также оговаривается условие: внутри смогут находиться не более 30 человек (с учетом персонала). В силе будет и правило соблюдения социальной дистанции – 1,5 метра.

При этом билеты в театры, кинотеатры и концертные залы, а также места в ресторанах необходимо бронировать заранее.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Нидерландах будут возобновлены организованные спортивные мероприятия.

Ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом были введены в Нидерландах с 15 марта. По последней информации, число случаев заражения COVID-19 в стране превысило 41 тысячу.

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С 1 июня в Нидерландах могут открыться кафе, рестораны, кинотеатры, музеи и концертные залы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства страны. В...
 
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