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Лечить мужчин от коронавирусной инфекции предложили блокировкой тестостерона

07.05.2020 15:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наблюдая за раковыми больными, которые перенесли коронавирусную инфекцию, медики выяснили, что прием препаратов, которые подавляют синтез тестостерона, снизил вероятность смерти мужчин от вируса примерно в четыре раза. Результаты исследования принял к публикации научный журнал Annals of Oncology, пишет ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: intrigue.ie

«Я надеюсь, что наши наблюдения вдохновят других медиков на клинические испытания с применением антиандрогенов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Конечно, нам нужны дополнительные данные, однако собранные нами сведения уже говорят в пользу того, уязвимость мужчин перед COVID-19 связана с работой половых гормонов», — прокомментировал результаты исследования один из его авторов, профессор Университета Лугано (Швейцария) Андреа Алимонти.

Практически с первых дней после начала эпидемии коронавируса нового типа медики стали замечать, что мужчины заражаются им гораздо чаще женщин.

Сначала биологи думали, что эти различия связаны с тем, что у мужчин в клетках, которые выстилают поверхность легких, значительно больше молекул рецептора ACE2 и белка TMPRSS2, которые вирус использует для проникновения в клетки.

Впоследствии мнения специалистов разделились, хотя большинство медиков продолжает считать, что мужчины действительно больше подвержены коронавирусной инфекции.

Новая защита от коронавируса

Профессор Алимонти и его коллеги снова подтвердили эту точку зрения. Наблюдая за развитием COVID-19 у десяти тысяч жителей Венеции, половину из которых составляли мужчины, они предложили гипотезу, которая объясняет, почему мужчины более уязвимы к атакам коронавируса, .

Значительная часть из венецианцев, около 10%, страдала от разных форм рака, в том числе и опухолей предстательной железы. Поэтому ученые решили проверить, как раковые опухоли влияют на вероятность гибели от коронавирусной инфекции. В среднем рак почти удваивал шанс исследованных венецианцев умереть от COVID-19. Однако в случае с карциномой простаты все было не совсем так.

В частности, ученые выяснили, что мужчины, которые принимали антиандрогенные препараты, не только умирали от коронавирусной инфекции в 4−5 раз реже, чем другие раковые больные, но и гораздо легче переносили болезнь. К примеру, из 5 273 жителей Венеции, которые принимали подобные лекарства, COVID-19 заболели лишь четверо мужчин. Никто из них не умер, что не было характерно для тех венецианцев, которым подобные лекарства не прописывали.

Как предполагают ученые, благотворное действие антиандрогенов было связано с тем, что эти вещества снижают концентрацию белка TMPRSS2, который участвует и в развитии опухолей предстательной железы, и в распространении коронавируса по другим органам тела.

Поэтому Алимонти и его коллеги предполагают, что прием лекарств, которые блокируют синтез тестостерона, может благотворно действовать на здоровье всех мужчин, которые заболели коронавирусной инфекцией, а не только раковых больных. Они предлагают проверить эту теорию в рамках уже проводимых или готовящихся клинических испытаний, на тех антиандрогенах, временный прием которых не вызывает необратимых изменений в работе организма мужчин.

 
 
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Исследователи выяснили, что прием антиандрогенных препаратов, подавляющих синтез тестостерона, снизил вероятность смерти мужчин от вируса примерно в четыре раза.
 
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