Кевин Спейси сравнил коронавирус со своим скандалом с домогательствами

Источник материала: Tut.by

Кевин Спейси сравнил пандемию коронавируса со своим скандалом из-за домогательств. Актер рассказал, что потеря карьеры по ощущениям очень похожа на карантин. А значит, теперь люди понимают, что он чувствовал несколько лет назад — и Спейси уверяет, что всё наладится. Но выглядит такая поддержка слегка странно, пишет medialeaks.

Речь Кевина Спейси была показана во время онлайн-конференции Bits & Pretzels еще в начале марта. Но видео начало разлетаться по Сети лишь с 5 мая.

Оскароносный актер записал десятиминутное обращение — и сравнил последствия скандала с домогательствами с уходом на карантин:

— Мы оказались в очень похожих ситуациях, — пусть и по разным причинам, — и я думаю, что [наши] переживания очень похожи. Я хорошо понимаю, каково внезапно узнать, что вам нельзя пойти на работу, или даже что вы можете потерять работу совсем, и вы ничего не можете с этим сделать.

Напомним, в 2017 году звезду «Карточного домика» обвинили в домогательствах больше десяти других актеров. Несмотря на давность этих историй и очень долгие разбирательства, Спейси почти сразу же лишился своей карьеры.

В видео Кевин Спейси подчеркнул, что всё свое «Я» вложил в актерство. И это было ошибкой, ведь без работы он остался совершенно потерянным и долгое время не знал, что делать дальше. Теперь Спейси советует всем людям воспользоваться моментом и найти в самоизоляции позитив.

— Я призываю вас увидеть во всем этом [новые] возможности, обратить [самоизоляцию] во что-то позитивное. Сейчас всё выглядит мрачным и ужасным, как было для меня два года назад, но жизнь наладится. <…> [Со времен скандала] я углубился в вещи, которых всегда избегал, разобрался в травмах, которые отрицал.