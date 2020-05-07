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Минздрав рассказал, кто уже в мае получит доплаты за работу с коронавирусными пациентами
07.05.2020 20:16 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медики, работающие с инфицированными COVID-19 пациентами, уже в этом месяце получат существенные надбавки к зарплате. Соответствующий указ Президента вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как рассказали 7 мая в Минздраве, доплаты получат не только те сотрудники, которые постоянно оказывают помощь больным коронавирусом, но также те, кто разово привлекается к такой работе.
Елена Крутова, заместитель начальника управления Министерства здравоохранения Беларуси:
Сейчас идет начисление заработной платы, и Министерство здравоохранения вместе с управлениями здравоохранения, всеми подчиненными организациями проводит работу по тому, чтобы все эти надбавки были начислены в срок.
Надбавки и их размер устанавливаются приказом руководителя учреждения. Для того, чтобы оплата была справедливой, Минздрав рекомендует к работе привлекать комиссии по оплате труда, а также руководителей структурных подразделений.
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Новости Беларуси. Медики, работающие с инфицированными COVID-19 пациентами, уже в этом месяце получат существенные надбавки к зарплате. Соответствующий указ...
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