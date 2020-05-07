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Во время тренировок – дистанция два метра: в Германии возобновляют футбольный чемпионат, но не все так просто

07.05.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Скоро Беларусь перестанет быть единственной европейской страной, которая проводит футбольные турниры.

Власти Германии 6 мая одобрили возобновление самого популярного спортивного турнира в стране – Бундеслигу по футболу. Посовещавшись с министрами, канцлер Ангела Меркель разрешила футбольной лиге самой выбрать дату возобновления чемпионата. Об этом сообщила немецкая газета Sport Bild.

Генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт поблагодарил власти за оказанное решение и рассказал, что возобновление чемпионатов спасет некоторые клубы от угрозы исчезновения.

«Сегодняшнее решение – хорошая новость для первой и второй Бундеслиг. Оно связано с большой ответственностью клубов и их сотрудников, которые дисциплинированно выполняли медицинские и организационные требования. Матчи без зрителей на стадионе – это не идеальное решение для всех. Однако во время этого кризиса, который угрожает существованию некоторых клубов, это единственный вариант сохранить лиги в их нынешнем виде. Я хотел бы поблагодарить политиков на государственном и федеральном уровнях за оказанное нам доверие», – заявил Кристиан Зайферт.

7 мая руководители лиги провели видеоконференцию с 36 футбольными клубами и решили, что футбольные матчи в первой и второй Бундеслигах возобновятся в субботу, 16 мая. Напомним, главный чемпионат Германии по футболу был остановлен в середине марта после 25-го тура. На момент остановки в турнире лидировала мюнхенская «Бавария», которая набрала 55 очков. Она опережала дортмундскую «Боруссию» на четыре балла.


 
Одна из причин, из-за которой власти Германии разрешили возобновить чемпионат – детальный план Бундеслиги. В нем отражены все возможные варианты событий и прописаны правила поведения футболистов, тренеров и работников клубов.

Во время тренировок футболистов на базах клубов они обязаны соблюдать дистанцию в два метра на собраниях и не собираться в закрытых помещениях. На базах запрещено обедать и мыться в душе. Футбольную одежду и бутсы в стиральные машины должны загружать лично футболисты.

Если команда перед игрой остановилась в отеле, то она должна снять весь этаж и иметь для него собственный лифт. Кнопки в лифте разрешено нажимать только локтями. Также запрещена влажная уборка номеров, пока команда не выселится из отеля.

На стадионе в день матча может присутствовать не более 322 человек – от каждой команды максимум сотня. Футболисты клуба, который играет дома, должны приезжать на стадион на личных автомобилях, а игроки гостевой команды – на автобусе. При входе на стадион каждому человеку измеряют температуру.

Во время предматчевых разминок футболисты основного состава разминаются отдельно от запасных. Две команды не могут находиться одновременно в подтрибунном туннеле. Также отменено традиционное выстраивание команд перед матчем и рукопожатия футболистов и арбитров. Командные фото тоже запрещены.

 
Каждый футболист и сотрудник клуба будет сдавать минимум один тест на коронавирус в неделю. Результаты тестов должны быть получены перед игрой. Если кто-то заболел, всю команду на карантин сажать не будут. Зараженный человек изолируется от клуба и семьи до полного выздоровления. Клуб должен будет проинформировать руководство Бундеслиги о зараженном, но не СМИ.

По данным Worldometer на 16.00 7 мая, в Германии зафиксировано 168 276 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Выздоровели 139,9 тысяч пациентов, скончались 7 277 человек. В стране осталось 21 099 человек, которые болеют коронавирусом – это самый низкий показатель среди стран, которые находятся в первой десятке по общему числу заболевших.
 
Теги: Новости
 
 
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Скоро Беларусь перестанет быть единственной европейской страной, которая проводит футбольные турниры.
 
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