Источник материала: БT

Переболела коронавирусом - и стала первым донором плазмы в стране

Через 2 недели плазма полностью восстанавливается

Когда кровь превращается в лекарство

После процедуры очистки плазму замораживают в течение часа при температуре - 80 градусов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси плазму крови сдали более 60 доноров и 15 пациентов были спасены таким методом Лечить тяжелых COVID-положительных пациентов помогает плазма крови тех, кто уже переболел. Такой метод в нашей стране начали применять месяц назад. Хотя он и не новый....

Лечить тяжелых COVID-положительных пациентов помогает плазма крови тех, кто уже переболел. Такой метод в нашей стране начали применять месяц назад. Хотя он и не новый. Так лечили и при других эпидемиях. Первыми же его эффективность при коронавирусе оценили китайские врачи. На сегодня в Беларуси плазму крови сдали уже более 60 доноров и 15 пациентов были спасены таким методом.продолжит.Переболела коронавирусом - и стала первым донором плазмы в стране. Сегодня своим иммунитетом для борьбы с COVID Екатерина поделилась уже в третий раз. Сдавать плазму снова донору без хронических заболеваний можно уже через две недели - состав крови полностью восстанавливается.К слову, больше всего антител, которые вступают в борьбу с вирусом, по статистике, у донора-женщины до 45 лет, переболевшей коронавирусом в легкой или среднетяжелой форме. Но есть и исключения. В семье Юлии и Евгения из Столбцов антитела оказались сильнее у мужа.На сегодня плазму сдали более 6 десятков доноров. Ее заготовка организована уже во всех регионах страны. Метод только набирает обороты, и не зря, ведь уже 15 человек пошли на поправку благодаря чужому иммунитету.Лечение COVID-положительных пациентов плазмой крови тех, кто уже переболел, врачи называют экспериментальным - далеко не каждому подходит. Однако сам метод не новый - переливание плазмы успешно используют для других заболеваний - схема заготовки биоматериала уже отработана.После - жидкий иммунитет отправляют в специальный аппарат для редукции патогенов. Это процедура по уничтожению вредных вирусов, проще говоря, карантин. Естественным способом она занимает полгода, в аппарате - 20 минут.Все эти этапы подготовки "лекарства из крови" занимают не более 3 часов. И вот теперь иммунитет Екатерины, как и еще семи доноров, которые сегодня отдали частичку себя на общее благо, полностью готов спасти кому-то жизнь.