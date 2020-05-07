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В Беларуси плазму крови сдали более 60 доноров и 15 пациентов были спасены таким методом

07.05.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Лечить тяжелых COVID-положительных пациентов помогает плазма крови тех, кто уже переболел. Такой метод в нашей стране начали применять месяц назад. Хотя он и не новый. Так лечили и при других эпидемиях. Первыми же его эффективность при коронавирусе оценили китайские врачи. На сегодня в Беларуси плазму крови сдали уже более 60 доноров и 15 пациентов были спасены таким методом. Юлия Карпенко продолжит.

Переболела коронавирусом - и стала первым донором плазмы в стране 

Екатерина, донор плазмы:  "Когда ты понимаешь, что можешь чем-то помочь, тут уже нет мыслей и раздумий, да или нет. Просто зов сердца. Это минимальное, что ты можешь сделать в этой ситуации. Когда человек уже это прошел, это минимальное, что я могу сделать для тех людей, которые сейчас болеют". 

Переболела коронавирусом - и стала первым донором плазмы в стране. Сегодня своим иммунитетом для борьбы с COVID Екатерина поделилась уже в третий раз. Сдавать плазму снова донору без хронических заболеваний можно уже через две недели - состав крови полностью восстанавливается. 

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий: "Тех, кто уже переболел, мы приглашаем заранее либо в тот же день, либо за 1-2 дня до донации. Мы берем полный комплекс анализов: развернутый биохимический, анализ мочи, общий анализ крови, электрокардиограмму, коагулограмму, и совместно по получении этих данных врач-трансфузиолог и мы принимаем решение - не навредит ли эта донация".

Через 2 недели плазма полностью восстанавливается

К слову, больше всего антител, которые вступают в борьбу с вирусом, по статистике, у донора-женщины до 45 лет, переболевшей коронавирусом в легкой или среднетяжелой форме. Но есть и исключения. В семье Юлии и Евгения из Столбцов антитела оказались сильнее у мужа.
На сегодня плазму сдали более 6 десятков доноров. Ее заготовка организована уже во всех регионах страны. Метод только набирает обороты, и не зря, ведь уже 15 человек пошли на поправку благодаря чужому иммунитету. 

Когда кровь превращается в лекарство

Лечение COVID-положительных пациентов плазмой крови тех, кто уже переболел, врачи называют экспериментальным - далеко не каждому подходит. Однако сам метод не новый - переливание плазмы успешно используют для других заболеваний - схема заготовки биоматериала уже отработана. 
После - жидкий иммунитет отправляют в специальный аппарат для редукции патогенов. Это процедура по уничтожению вредных вирусов, проще говоря, карантин. Естественным способом она занимает полгода, в аппарате - 20 минут. 

После процедуры очистки плазму замораживают в течение часа при температуре - 80 градусов

Все эти этапы подготовки "лекарства из крови" занимают не более 3 часов. И вот теперь иммунитет Екатерины, как и еще семи доноров, которые сегодня отдали частичку себя на общее благо, полностью готов спасти кому-то жизнь. 

 
 
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Лечить тяжелых COVID-положительных пациентов помогает плазма крови тех, кто уже переболел. Такой метод в нашей стране начали применять месяц назад. Хотя он и не новый....
 
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