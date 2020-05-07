Выздоровление пациента со средней тяжестью COVID-19 составляет три недели - эксперт

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Выздоровление пациента со средней тяжестью течения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, занимает не менее трех недель, сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава России Елену Малинникову.





Специалист говорит, что факторы зависят от инфицирующей дозы вируса и от самого индивидуума, от организма человека. "Если говорить о среднем течении заболевания и средней тяжести у пациента, то это проходит не менее, чем через три недели, к сожалению. Плюс еще дальше восстановительный период и реабилитация", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Отмечается, что человек, у которого уже не наблюдается симптомов болезни, может продолжать еще какое-то время выделять вирус. Поэтому, по мнению эксперта, обследование должно быть проведено и после первого отрицательного результата тестирования. Чаще всего отрицательные результаты видны после 21 дня от начала симптомов.

Елена Малинникова сказала, что только после двойного отрицательного теста можно полагать, что человек выздоровел и не является распространителем вируса.

"На сегодняшний день считается, что если человек перенес эту инфекцию бессимптомно или в легкой форме, то в принципе он выздоровел, и надо считать себя здоровым. Надо понимать, что вирус влияет на кроветворение, мы сейчас это знаем, и на сегодняшний день для наших пациентов не желательно употребление, например, в продуктах витамина К", - добавила эксперт.