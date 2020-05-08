Топ лучших фильмов о Второй мировой войне. Для тех, кто не ходит на парад

Источник материала: Tut.by

День Победы — праздник, который совсем обойти вниманием просто стыдно. AFISHA.TUT.BY собрала для вас топ лучших фильмов о Второй мировой войне, чтобы вы отметили 9 мая, но при этом не ходили на парад и не подвергали себя опасности во время пандемии коронавируса. В списке — как российские, так и западные фильмы. О классике вроде «Список Шиндлера» (1993) и «Жизнь прекрасна» (1997) здесь писать не будем: эти фильмы вы и так наверняка уже видели.

1. «Иди и смотри» (1985)

Длительность: 136 минут

Рейтинг на IMDb: 8,3

Страна: СССР

Сборы в мире: 96,8 тысячи долларов

Чем хорош фильм

Во-первых, в его создании немалое участие принял концерн «Беларусьфильм», поэтому можно сказать, что фильм наш, белорусский. К тому же вместе с режиссером Элемом Климовым над сценарием работал Алесь Адамович. Во-вторых, «Иди и смотри» — картина настолько натуралистичная и страшная, что любой голливудский боевик меркнет перед ее атмосферой. По сути, Климов снял хоррор: и такого воплощения этого жанра кинематограф тогда вообще не ждал. В 2017-м отреставрированная картина «Иди и смотри» завоевала главный приз на Венецианском кинофестивале в номинации «Венецианская классика», хотя вместе с ней на награду претендовали работы Спилберга, Бертолуччи, Антониони, Формана, Годара.

Сюжет строится на истории Флеры. Это мальчишка всего лишь 16 лет. Однажды он откапывает карабин среди кучи военного «мусора» и решает отправиться к партизанам в лес. Конечно, путь ему предстоит нелегкий — зритель увидит, как из нежного и юного мальчика Флера превращается в старика, на чье лицо невозможно смотреть без боли. Однозначно один из сильнейших фильмов о войне. Даже если вы его уже видели, стоит пересмотреть, чтобы помнить.

2. «Звезда» (2002)

Длительность: 97 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,7

Страна: Россия

Сборы в России: 809,6 тысячи долларов

Чем хорош фильм

Слоган фильма — «От студии, которая сделала „Иди и смотри“». Но сильно не обманывайтесь: на самом деле производство киноконцерна «Мосфильм» — это все общие черты у двух фильмов. Как минимум «Звезда» далека от хоррора, это, скорее, мелодраматичная история о войне. И она очень трогательная, в том числе за счет музыки. Уверены, что финал фильма доберется до сердец даже самых черствых зрителей.

До конца Второй мировой остается год. Группу молодых разведчиков отправляют в тыл врага. Фильм называется по их позывному — «Звезда». Задание юным бойцам дано серьезное — от результатов выполнения может зависеть даже исход войны. Конечно, по законам жанра доблестные разведчики со всем справляются. Вот только ценой очень и очень многого. Не секрет, что героями становятся не просто так, но видеть, как страдают полюбившиеся персонажи, всегда больно.

3. «Ярость» (2014)

Длительность: 134 минуты

Рейтинг на IMDb: 7,6

Сборы в мире: 211,8 миллиона долларов

Чем хорош фильм

О войне снимают не только на территории бывшего СССР. Свои фильмы выпускают и США: они, безусловно, выглядят вылизанными и чересчур голливудскими (еще бы) на фоне лампового советского кино, но тем не менее цепляют. Сделаем скидку на современное поколение: кто-то может и не понять фишку советского кино, а вот фильм с Брэдом Питтом вполне осилит.

В «Ярости», как и в «Звезде», показано окончание войны: речь идет уже о весне 1945-го. Танковый экипаж с одноименным названием ведет ожесточенные бои. Его командир — персонаж Брэда Питта — ставит перед собой невыполнимую задачу: сохранить всем жизнь, в том числе себе. Однако на войне этот план постоянно срывается, причем не только по вине противника, но и по причине разлада в своих рядах. В общем, в фильме будет все: любовная драма, решительный персонаж, эпичные схватки и Шайя ЛаБаф. Что еще надо?

4. «Враг у ворот» (2001)

Длительность: 131 минута

Рейтинг на IMDb: 7,6

Страна: Ирландия, Великобритания, Франция, Германия, США

Сборы в мире: почти 97 миллионов долларов

Чем хорош фильм

Еще одна американская картина, правда, уже совсем не новая. Впрочем, это только к лучшему: здесь можно увидеть молодого Джуда Лоу, который еще далек от того, чтобы стать единоличной звездой сериала «Молодой папа». И это мы еще не сказали о Рэйчел Вайс… Но вернемся к теме войны: фильм «Враг у ворот» раскрывает ее с интересной и небанальной стороны.

В центре сюжета — двое бойцов, противостоящих друг другу. Немецкий стрелок Кениг и русский снайпер Зайцев. В Сталинградской битве (напомним, она началась в 1942 году и длилась до 1943-го) они схлестываются в смертельной схватке — выходит так, что война как будто представлена в противостоянии всего лишь двух человек. Такое увеличение масштаба идет на пользу драматическому накалу: развязки ждешь с придыханием.

5. «Оверлорд» (2018)

Длительность: 110 минут

Рейтинг на IMDb: 6,6

Страна: США, Канада

Сборы в мире: 41,6 миллиона долларов

Чем хорош фильм

Двое американских десантников проникают во французский поселок, который оккупирован немцами. Цель — разрушить вражескую радиомачту. Все, естественно, непросто: герои столкнутся не только с реальными ужасами войны, но и с экранной выдумкой — паранормальными результатами экспериментов нацистов. А их там ого-го…

«Что?!» — спросите вы. В этом и фишка: «Оверлорд» не подойдет тем, кто хочет увидеть Вторую мировую в жанре документальной хроники. Это настоящий фильм ужасов с добавлением фантастики, так что эксперимент уж точно необычный. Пусть рейтинг у фильма не так высок, признайте: такого фильма о войне вы еще не видели. Может быть, это как раз повод попробовать расширить свой кругозор.

6. «Брестская крепость» (2010)

Длительность: 131 минута

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,9

Страна: Россия, Беларусь

Сборы в мире: 4,6 миллиона долларов

Чем хорош фильм

Он о Беларуси! Точнее — об обороне Брестской крепости (хотя это вы уже поняли по названию). Именно здесь пришлось отбивать первый удар врага 22 июня 1941 года. Несмотря на безусловную художественность фильма, создатели постарались сохранить документальную точность в описании всего, что произошло в начале Великой Отечественной. Сюжет охватывает судьбу трех исторических личностей: командира полка Петра Гаврилова, начальника 9-й погранзаставы Андрея Кижеватова и комиссара Ефима Фомина. Каждый из них руководил обороной в своем очаге.

Не знаем, аргумент это для вас или нет, но фильм заценил и Александр Лукашенко. В 2010 году, на премьере ленты в Минске, президент отмечал , что сделана она очень сильно, да и игра актеров безукоризненная. Вот вам повод посмотреть: можете проверить, совпадет ли ваше мнение с главой государства.

7. «Спасти рядового Райана» (1998)

Длительность: 169 минут

Рейтинг на IMDb: 8,6

Страна: США, Канада

Сборы в мире: 481,8 миллиона долларов

Чем хорош фильм

Все-таки не можем обойти стороной мейнстрим: если какие-то фильмы из подборки вам кажутся сомнительными, всегда можно остановиться на вечной и проверенной нетленки, например, на «Спасти рядового Райана». Актерский состав здесь такой, что, если даже вас не впечатлит сюжет (а это вполне вероятно, потому что критики на эту тему много), будет на что посмотреть. Чего стоят только имена Тома Хэнкса, Вина Дизеля и Мэтта Дэймона.

Кино идет почти три часа — за это время вы познакомитесь с капитаном Джоном Миллером и его отрядом из нескольких человек. Им предстоит выполнить непростое задание: отправиться во вражеский тыл, чтобы найти всего одного человека — рядового Райана. Зачем? Да просто у него три брата уже погибли в сражениях, так что командование решило демобилизовать солдата. Вроде бы очень простая завязка, но очень сложная драма, которая усиливается военными декорациями. Надо смотреть!

8. «Летят журавли» (1957)

Длительность: 95 минут

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,2

Страна: СССР

Сборы в мире: —

Чем хорош фильм

Советская классика, проверенная не только временем, но и жюри Каннского кинофестиваля в 1958 году: у фильма есть «Золотая пальмовая ветвь». А вот тогдашний первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев не оценил кино, охарактеризовав его главную героиню словом, которое мы лучше писать не будем… Впрочем, оставим это на его совести.

«Летят журавли» — это иллюстрация того, как отражается война на судьбах людей. Очевидно, что происходит это безжалостно и жестоко, но в фильме это очень трогательно показано на примере пары влюбленных. Ужас войны и невыносимая разлука — коктейль, на который смотреть очень больно, но иногда нужно. Чтобы помнить обо всех кошмарах, которые сопутствуют войнам.

Бонус: сериал «Братья по оружию» (2001)

Длительность: 10 серий по 60 минут

Рейтинг на IMDb: 9,4

Страна: США, Великобритания

Сборы в мире: —

Вы, может быть, видели: этот сериал входит в топ-20 лучших в мире . Поэтому не можем обойти его стороной в этой подборке. Тем более он состоит всего лишь из 10 серий — не так уж много даже для ярых противников сериальности. Весомым аргументом в пользу просмотра наверняка станут также и создатели сериала: ими стали Стивен Спилберг и Том Хэнкс.

«Братья по оружию» рассказывают о действиях роты Easy 2-го батальона 506-го парашютно-десантного полка 101-й воздушно-десантной дивизии США. Начинается все в тренировочном лагере в Джорджии, а дальше бойцам предстоит высадка в Нормандии, операция «Маркет Гарден» и Бастонское сражение. Если хочется полного погружения в атмосферу того времени — то, что нужно.